Eccezionale scoperta archeologica a Bacoli: rinvenute in mare meravigliose colonne di epoca romana

Nella stessa zona mesi fa fu scoperta una meravigliosa villa romana di epoca imperiale. E ora emergono queste spettacolari colonne romane di 2000 anni fa

Mesi fa a Miseno, frazione di Bacoli, durante dei lavori di rigenerazione urbana furono rinvenuti i resti di una meravigliosa villa romana di epoca imperiale affacciata sul mare, dove probabilmente Plinio il Vecchio avrebbe visto l’eruzione del Vesuvio, per poi salpare verso Stabiae e portare soccorso agli abitanti delle città costiere minacciate dall’eruzione.

E ora, a distanza di alcuni mesi, ecco un’altra eccezionale scoperta, sempre nella stessa zona. Dall’acqua del mare sono emerse, per effetto del lento sollevamento del suolo dovuto al fenomeno del bradisismo, delle colonne di epoca romana, proprio nelle vicinanze della Villa marittima appartenuta forse a Plinio il Vecchio.

Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione si è dichiarato entusiasta per questo nuovo ritrovamento e su fb ha dichiarato di aver firmato, nei mesi scorsi, – un protocollo d’intesa con la Soprintendenza Archeologica dell’Area Metropolitana di Napoli, per recuperare e mostrare al mondo un’enormità di beni archeologici che si trovano sul fondale di Casevecchie. Per farne un museo a cielo aperto. –

