È esistita davvero un’altra specie umana finora sconosciuta? L’affascinante ricerca

Potrebbe essere esistita un’altra specie umana, l’Homo juluensis: lo affermano due ricercatori dell’Università delle Hawaii, i quali sostiene che questa specie include antichi gruppi umani come i Denisova, nostri antenati con una storia ancora in parte sconosciuta.

Il lavoro, secondo gli scienziati, aiuterebbe a chiarire parte della confusione sui diversi tipi di antiche specie simili all’uomo che coesistevano nella regione durante il tardo Pleistocene medio e l’inizio del tardo Pleistocene, un periodo compreso tra circa 300.000 e 50.000 anni fa.

L’Homo juluensis sarebbe vissuto circa 300.000 anni fa nell’Asia orientale, cacciando cavalli selvatici in piccoli gruppi e realizzando utensili in pietra e forse pelli di animali lavorate per sopravvivere prima di scomparire circa 50.000 anni fa.

Secondo quanto riferito dagli autori, la nuova specie include gli enigmatici Denisova, una popolazione nota principalmente attraverso le prove del DNA di alcuni resti fisici trovati in Siberia e alcuni fossili trovati in Tibet e Laos.

Il condizionale e le cautele sono d’obbligo, in quanto sono necessarie ulteriori ricerche per testare questa relazione, che si basa principalmente sulle somiglianze tra fossili di mascelle e denti provenienti da questi diversi siti.

La svolta nella ricerca è arrivata grazie a un nuovo modo di organizzare le prove fossili, ora sistemate in un sistema più chiaro, costruito ad hoc per ordinare e comprendere questi antichi fossili umani provenienti da Cina, Corea, Giappone e Asia sud-orientale.

Questo studio chiarisce un registro fossile di ominidi che include tutto ciò che non può essere facilmente assegnato a Homo erectus, Homo Neanderthalensis o Homo sapiens – spiega Christopher J. Bae, primo autore del lavoro – Sebbene abbiamo avviato questo progetto diversi anni fa, non ci aspettavamo di essere in grado di proporre una nuova specie di ominidi (antenati umani) e quindi di essere in grado di organizzare i fossili dell’Asia in gruppi diversi

Questo lavoro è importante perché aiuta gli scienziati, ma in realtà tutti noi, a comprendere meglio la complessa storia dell’evoluzione umana in Asia, colmando alcune delle lacune nella nostra comprensione dei nostri antichi parenti.

Il lavoro è stato pubblicato su Nature Communications.

Fonti: Università delle Hawaii / Nature Communications

