Meravigliosa scoperta a Selinunte, nel Parco Archeologico ritrovato un nuovo stupendo tempio

Selinunte sempre una scoperta: nel Parco Archeologico è stato ritrovato un nuovo stupendo tempio, che, secondo gli esperti, potrebbe riscrivere il perimetro dell’area. Alle spalle del Tempio C., lo scavo è di estremo interesse e valore.

Come si legge sulla pagina Facebook del Parco, la struttura, identificata al momento come un tempio, è emersa grazie agli ultimi scavi condotti al Parco stesso, per merito gli archeologi dell’Institute of Fine Arts-NYU della New York University e dell’Università degli Studi di Milano ‘La Statale’.

In particolare, nel 2006, l’Istituto USA, in collaborazione prima con la Soprintendenza di Trapani e poi con il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria e (dal 2018) con l’ateneo milanese, ha avviato un progetto di indagine topografica, architettonica e archeologica del principale santuario urbano sulla collina urbana meridionale, nota come l’acropoli.

Le esplorazioni riguardano in realtà più zone del grande santuario urbano sull’acropoli, tra le aree di culto più significative nel mondo greco antico. Solo quest’anno le ricerche hanno portato notizie anche sui riti legati alla costruzione del Tempo R.

Come spiegano gli archeologi, infatti, quando questo fu innalzato, le strutture attorno erano state rase al suolo fino alle fondamenta e sarebbero stati condotti diversi riti, quasi a voler “purificare” l’area. Qui è stata ritrovata in particolare una cuspide di lancia in ferro (machaira) “defunzionalizzata”, ovvero privata della punta e del filo della lama, una pratica che simboleggiava la perdita del potere offensivo dell’arma.

Oggi un altro stupendo tassello di queste ricerche.

Le attività di ricerca effettuate in questa zona riservano sempre nuove scoperte e in questo caso si tratta di rinvenimenti di grandi valore – dichiara Francesco Paolo Scarpinato, assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana – In autunno, quando riprenderanno le attività, avremo dettagli più chiari sulla portata del ritrovamento

Le ultime scoperte saranno presentate ufficialmente domani 11 agosto dal direttore del Parco.

