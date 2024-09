Scoprono antiche monete d’oro dell’impero bizantino in un luogo inaspettato che ha stupito gli archeologi stessi

Scoperta eccezionale in Bulgaria sorprende gli archeologi: cinque monete d'oro dell'epoca di Giustiniano I sono state rinvenute in una casa medievale

Durante uno scavo nel piccolo villaggio di Debnevo, nel nord della Bulgaria, è venuto alla luce un vero e proprio tesoro: cinque monete d’oro bizantine, risalenti all’epoca dell’imperatore Giustiniano I, che governò tra il 527 e il 565 d.C. A dare la notizia è stato il professor Stiliyan Ivanov, del National Institute of Archaeology and Museum, e subito la scoperta ha catturato l’attenzione degli appassionati. Non tanto per le monete in sé, quanto per il contesto in cui sono state trovate.

Il sito di scavo è vicino a una vecchia fortezza del V secolo, su cui si indaga già da qualche anno. Ma il colpo di scena è arrivato quando le monete sono state scoperte all’interno di una casa del X secolo, ben quattrocento anni dopo il periodo a cui risalgono.

Un vero mistero, che ha fatto ipotizzare al professor Ivanov che le monete fossero state trovate dai costruttori medievali e conservate come oggetti di grande valore, passate di mano in mano per generazioni. Purtroppo, la casa è stata distrutta da un incendio verso la fine del secolo, che ha fatto sì che due delle monete si fondessero tra loro, probabilmente per via del calore.

Dettagli sulle monete e altri reperti

Delle cinque monete rinvenute, tre sono perfettamente conservate. Mostrano l’effigie di Giustiniano I al centro e l’iscrizione “Nostro Signore Giustiniano Perpetuo Augusto”. Sul retro campeggia la scritta “Vittoria degli Augusti”. Sul retro, la scritta “Vittoria degli Augusti” fa pensare a un simbolo di potere e successo. Le altre due, invece, sono ormai un tutt’uno.

Oltre alle monete, gli archeologi hanno riportato alla luce anche altri oggetti: asce, falci, anelli in bronzo e vasi di ceramica. Ma niente può competere con l’emozione di aver ritrovato dell’oro antico, tanto da attirare l’attenzione non solo degli esperti, ma anche di chiunque abbia a cuore la storia.

Debnevo è stato il centro di numerose campagne archeologiche negli ultimi anni, ma la scoperta di queste monete bizantine rappresenta uno dei risultati più importanti. Il professor Ivanov ha sottolineato come queste scoperte contribuiscano a far luce su antichi tesori, ricordando ritrovamenti simili, come le monete greche d’oro trovate in Turchia e i 2.150 denari romani recentemente recuperati in Repubblica Ceca.

