Scoperto in Egitto il più grande e antico osservatorio solare e stellare: risale al VI secolo a.C.

Gli archeologi hanno scoperto in Egitto un osservatorio astronomico del VI secolo a.C., il più grande mai ritrovato: tra i ritrovamenti, un orologio solare inclinato, statue di divinità e incisioni raffiguranti il sorgere e il tramonto del sole

Recentemente, tra le sabbie eterne dell’Egitto, è riaffiorata una scoperta di portata straordinaria: il più grande e antico osservatorio astronomico mai rinvenuto, un testimone muto della grandezza del VI secolo a.C. Questo maestoso complesso, esteso per quasi un chilometro, sorge all’interno del venerato Tempio di Buto, a Kafr Sheikh, lontano due ore e mezza dalle imponenti piramidi di Giza, come un antico custode della saggezza celeste.

L’edificio, con la sua struttura inclinata, sembra plasmato dal desiderio di catturare l’essenza del tempo stesso, con un’architettura così ingegnosa da poter misurare le ombre e i movimenti del sole con precisione millimetrica. Al suo interno, il tempo ha conservato un antico orologio solare e altri strumenti che un tempo scandivano i giorni e le stagioni. Le porte, orientate verso l’est e l’ovest, erano veri e propri cancelli attraverso i quali il sole tracciava quotidianamente il suo percorso, mentre l’orgoglio della scoperta, un “orologio a ombra inclinato”, emerge come uno degli strumenti di misurazione più raffinati dell’antichità.

Tesori nascosti e immagini del cielo

Oltre a queste meraviglie, gli archeologi hanno scoperto incisioni che rappresentano il sorgere e il tramontare del sole attraverso le tre stagioni dell’anno, accompagnate da numerosi tesori dell’epoca, tra cui strumenti, statue e gioielli di inestimabile valore. Tra i reperti più affascinanti si trova una statua in granito grigio della dinastia Saïte (664-332 a.C.), raffigurante le divinità Osiride e Horus, il potente dio falco. A completare questo quadro si aggiunge un imponente muro in mattoni di latte, inclinato verso l’interno, che richiama l’eleganza dello stile calligrafico presente in altri antichi templi egizi.

Il Ministero egiziano del Turismo e delle Antichità ha definito questa scoperta come di importanza eccezionale, offrendo nuove e preziose informazioni sulle conoscenze astronomiche e sulle capacità architettoniche degli antichi Egizi. Anche fonti autorevoli, come il portale ancient-origins.net, ne hanno riconosciuto l’importanza, sottolineando come essa contribuisca a una comprensione più profonda della storia e della cultura dell’Antico Egitto.

Fonte: Ministry of Tourism and Antiquities

