Scoperti tempio e teatro in Perù: potrebbe avere ben 4mila anni (ed essere molto più antico di Machu Picchu)

Un team di archeologi ha scoperto un tempio e teatro di 4.000 anni a Zaña, Perù, rivelando intricate incisioni e murali: potrebbe rappresentare l'inizio della religione organizzata

Un team di archeologi ha identificato un antico tempio e teatro in Perù, risalente a 4.000 anni fa, rendendolo una delle più antiche strutture artificiali del paese. La scoperta è avvenuta nella cittadina settentrionale di Zaña, dove gli scienziati, avvisati delle attività di saccheggio in un sito chiamato La Otra Banda / Cerro Las Animas, hanno avviato le ricerche.

Lo scorso giugno, un gruppo di ricercatori del Field Museum di Chicago, insieme a istituzioni peruviane, ha iniziato gli scavi e, a soli due metri di profondità, ha trovato mura di fango e argilla. Estendendo il sito di scavo a 10 metri di lunghezza, hanno rivelato quella che sembra essere una struttura teatrale, con un’area dietro le quinte e scale che portavano a una piattaforma rialzata. Che tipo di spettacoli venivano rappresentati in questo antico teatro? E perché era così importante per quella società?

Luis Muro Ynoñán, scienziato del Field Museum e capo del team di ricerca, ha dichiarato in un comunicato:

È stato sorprendente trovare queste antiche strutture così vicine alla superficie moderna. Questo potrebbe essere stato usato per eseguire rituali davanti a un pubblico selezionato. Potremmo trovarci di fronte a un sito religioso di cinquemila anni che costituisce uno spazio architettonico definito da muri costruiti in terra battuta. Abbiamo quella che sarebbe stata una scala centrale da cui si sarebbe salito a una sorta di palco nella parte centrale.

Le intricate incisioni e il contesto storico: quale messaggio ci hanno lasciato?

Il tempio rivela fregi con immagini antropomorfe in altorilievo che presentano un corpo umano con testa di uccello, immagini feline e artigli di rettile. In questo luogo si svolgevano particolari cerimonie e in alto è stata scoperta una parete ricoperta da un intonaco pregiato con un disegno pittorico. Nella seconda unità di scavo sono state rinvenute architetture cerimoniali appartenenti al tardo periodo Moche, tra il 600 e il 700 d.C. C. Il monumento presenta contrafforti e basi di una grande piattaforma a gradoni. Nel sito è stata identificata anche la sepoltura di un neonato, di circa 5-6 anni, appartenente a un periodo successivo.

Accanto a una delle scale del teatro, gli archeologi hanno trovato lastre di pietra scolpite con intricati disegni di uccelli, tipici del periodo noto come “Periodo Iniziale”, che va dal 2000 a.C. al 900 a.C. Se il tempio fosse stato costruito durante questo periodo, sarebbe anteriore agli Inca e agli autori delle misteriose Linee di Nazca, nonché alla civiltà Moche.

Gli archeologi hanno anche trovato diversi grandi murali dipinti sulle pareti. Muro Ynoñán ha raccolto campioni dei pigmenti di pittura, che dovrebbero fornire una data precisa per i ritocchi finali del tempio tramite la datazione al radiocarbonio. Questa scoperta rappresenta forse l’inizio della religione organizzata su scala sociale, supportando la teoria secondo cui la religione e la cerimonia, piuttosto che l’agricoltura, potrebbero essere state il fattore organizzativo che ha portato gli umani fuori dalla fase di cacciatori-raccoglitori.

Fonte: Ministero della Cultura del Perù

