Scoperta la più antica pittura rupestre del mondo (e non è opera degli esseri umani)

Una scoperta rivoluzionaria sull'isola indonesiana di Sulawesi ha rivelato arte rupestre di 51.200 anni fa che riscrive la storia dell'attività umana e delle migrazioni preistoriche

Una scoperta straordinaria sull’isola indonesiana di Sulawesi potrebbe riscrivere la storia come la conosciamo. Gli archeologi hanno trovato dipinti rupestri di 51.200 anni fa, i più antichi mai rinvenuti. Ma c’è un colpo di scena: potrebbero non essere stati creati da esseri umani. Chi erano allora gli artisti di questa misteriosa arte preistorica? Questo ritrovamento potrebbe sconvolgere tutte le nostre certezze sui primi abitanti della Terra.

Grazie ai progressi tecnologici, è stato possibile analizzare l’arte rupestre con maggiore precisione. Le pitture raffigurano, tra le altre figure, un maiale e sono state datate a un periodo di almeno 4.040 anni più antico rispetto alla stima originale di 43.900 anni. Un team di ricercatori guidato dall’archeologo indonesiano Adhi Agus Oktaviana ha utilizzato una tecnica chiamata imaging laser-ablation U-series:

Si tratta di un’applicazione innovativa di questo approccio. Questa composizione narrativa, dipinta almeno 51.200 anni fa, che raffigura figure umanoidi interagire con un maiale, è ora il più antico esempio conosciuto di arte rappresentativa e narrazione visiva al mondo.

Qual è la specie che ha creato questa pittura?

Tuttavia, le nuove date sollevano dubbi su quale specie sia stata responsabile, poiché si ritiene che i moderni esseri umani abbiano lasciato l’Africa al massimo 90.000 anni fa.

A Sulawesi, i resti umani moderni più antichi risalgono a 25.000 anni fa, ma esistono prove di attività umana precedente sotto forma di ripari rocciosi e strumenti in pietra. Se una specie antecedente all’uomo moderno fosse stata in grado di creare tali opere d’arte, potrebbe sconvolgere la comprensione degli esperti sui nostri primi antenati, come sottolineato dagli stessi esperti:

Qualunque sia la specie che ha creato queste opere, esse dimostrano una ricca cultura della narrazione sviluppata in un periodo precoce della lunga storia di H. sapiens in questa regione: in particolare, l’uso della rappresentazione scenica per raccontare storie visive sulle relazioni uomo-animale.

Fonte: Nature

