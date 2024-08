Scoperta straordinaria nei fondali del Mar Baltico! Trovate 100 bottiglie di champagne e acqua “curativa” in un veliero affondato 170 anni fa

La nave sarebbe affondata nella seconda metà del 1800, portando con sé nel fondo del mare un carico di 100 bottiglie di champagne e acqua minerale

Una straordinaria scoperta è emersa dal fondo del Mar Baltico: un veliero del XIX secolo carico di beni di lusso, tra cui circa 100 bottiglie di champagne e acqua minerale. Il relitto, localizzato a circa 58 metri di profondità al largo della costa svedese, è stato scoperto l’11 luglio da un team di sommozzatori polacchi appartenenti al gruppo Baltictech.

Ciò nonostante la posizione fosse nota dal 2016 e fosse registrata nell’ambiente culturale dell’Ufficio Nazionale delle Antichità svedese. La nave, che probabilmente trasportava il prezioso carico verso la corte reale di Stoccolma o la residenza dello zar a San Pietroburgo, affondò nella seconda metà del 1800.

Le bottiglie trovate sono di Champagne e acqua minerale Selters, un’acqua minerale dell’epoca nota per le sue presunte proprietà curative. Lo champagne, il cui marchio è ancora da identificare completamente, presenta una lettera “R” visibile su alcuni tappi.

Al momento non è permesso prelevare gli oggetti

Secondo Tomasz Stachura, il leader del gruppo di subacquei, il relitto è in condizioni straordinariamente buone grazie alla temperatura costante e all’assenza di correnti a quella profondità. Questa preservazione eccezionale potrebbe indicare che il contenuto delle bottiglie è ancora intatto.

Gli esperti di champagne e Selters hanno già espresso interesse per effettuare test di laboratorio sul contenuto delle bottiglie per verificarne la qualità e la conservazione. Allo stesso tempo, però, le autorità svedesi hanno dichiarato che il relitto è protetto da regolamenti culturali e non è permesso prelevare oggetti, inclusi i preziosi champagne, senza un’apposita autorizzazione.

Questo è stato confermato da Magnus Johansson, un funzionario della contea, che ha sottolineato l’importanza di preservare intatta questa “reliquia antica” per il suo valore storico e culturale. La scoperta del relitto e del suo carico di lusso ha suscitato grande interesse, ma il destino delle bottiglie di Champagne e acqua minerale rimane incerto fino a quando le autorità svedesi non stabiliranno le modalità per esplorare ulteriormente il sito senza compromettere il suo valore archeologico.

No to chyba mamy ten skarb Zresztą oceńcie sami -)W zeszłym tygodniu w drodze do Szwecji sprawdzaliśmy wszystkie … Posted by Tomasz Stachura on Tuesday, July 23, 2024

