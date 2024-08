Recuperati in Italia 17 tesori archeologici peruviani: sarebbero stati venduti in aste illegali

Le autorità italiane e peruviane hanno collaborato per il recupero di 17 tesori archeologici sottratti illegalmente che sarebbero stati rivenduti nel nostro Paese

Il Ministero della Cultura del Perù ha annunciato il recupero di 17 importanti tesori archeologici in Italia nell’ambito degli sforzi per la tutela del patrimonio culturale. Questa operazione è stata realizzata in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e il Ministero degli Affari Esteri del nostro Paese.

Tra i beni recuperati ci sono ceramiche, sculture, vasi e tessuti, risalenti a diverse culture preispaniche, tra cui Chimú, Nasca e Inca. Dei 17 oggetti, 13 sono stati sequestrati poiché coinvolti in traffici illeciti, mentre 4 sono stati recuperati prima che venissero messi all’asta online, grazie a indagini approfondite e monitoraggio delle vendite clandestine.

Questa azione ha permesso di fermare il commercio illegale di beni culturali che, una volta sottratti, rischiano di essere venduti senza rispetto per la loro origine e importanza storica. Manuel Cacho-Souza Velázquez, diplomatico peruviano, ha sottolineato che il 2024 ha visto più di 40 reperti salvati in Italia, un risultato straordinario che evidenzia il legame tra i due Paesi, commemorando 150 anni di relazioni diplomatiche.

Fondamentale la collaborazione dei cittadini

Non è la prima volta che il Perù recupera beni culturali all’estero: nel 2023, la Nazione ha riconsegnato all’Italia 73 monete appartenenti al suo patrimonio. In un’altra operazione, il Ministero della Cultura peruviano ha recuperato 17 beni culturali in una residenza privata a Lima.

Tra questi, alcuni compagni, oggetti utilizzati in contesti funerari dalle antiche civiltà peruviane, erano stati trovati in condizioni precarie, evidenziando la vulnerabilità del patrimonio culturale. Per poter dare una svolta a questa situazione, il Perù ha chiesto anche la collaborazione dei cittadini con le autorità, denunciando furti o danni a oggetti di valore culturale.

Per segnalare episodi sospetti, è possibile contattare il Ministero della Cultura attraverso i numeri forniti o via email. La salvaguardia del patrimonio culturale richiede l’impegno di tutti per garantire che queste testimonianze storiche siano preservate per le future generazioni.

Fonte: Ministerio de Cultura Perú

