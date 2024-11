Padre e figlio trovano una palata di monete d’argento del XVI secolo nei boschi di Varsavia (e non immagini quanto valgono)

Un padre e un figlio hanno trovato un tesoro di 17 monete d’argento nei boschi polacchi: risalenti al XVII secolo, queste monete raccontano l’interconnessione commerciale dell’Europa e sono oggi valutate circa 120.000 dollari

Nei boschi a nord di Varsavia, Polonia, un padre e un figlio hanno fatto una scoperta straordinaria durante un’uscita con una società storica locale. Sławomir Milewski e suo figlio Szymon, membri dell’associazione dei cercatori di tesori polacchi “Husaria”, hanno rinvenuto 17 monete antiche, datate tra il 1564 e il 1641. Valutate intorno ai 120.000 dollari, queste monete rappresentano un tesoro non solo economico, ma anche storico.

Originariamente, il gruppo stava esplorando l’area in cerca di tracce di un’antica strada romana. Tuttavia, i rilevatori di metalli hanno segnalato una sorpresa: un piccolo tesoro sepolto. Le monete, nove talleri e otto patagoni, provengono da varie nazioni europee, offrendo una preziosa panoramica della circolazione monetaria nel XVII secolo.

Co tu się dzisiaj zadziało ‼️🔥‼️🔥MAMY SKARB ‼️🔥‼️🔥‼️🔥Tego się zupełnie nie spodziewaliśmy 😆Na dzisiejsze… Posted by Polskie Stowarzyszenie Poszukiwaczy "Husaria" on Sunday, November 3, 2024

Una collezione numismatica che racconta la storia dell’Europa

Le monete rinvenute provengono da diverse aree politiche: alcuni talleri furono coniati in Austria sotto l’imperatore Rodolfo II nel 1604, mentre altri risalgono al regno di Federico I e Leopoldo V. Due esemplari portano il marchio di Johann Georg I, elettore di Sassonia, datati rispettivamente 1612 e 1624. Altri provengono da stati tedeschi, come il Palatinato e il Tirolo.

Un solo tallero è attribuito al re polacco Sigismondo III, mentre tutti i patagoni risultano coniati nei Paesi Bassi spagnoli, confermando il vasto intreccio commerciale e politico dell’epoca.

Come osservato dall’associazione “Husaria”, molte monete appartengono al periodo della Guerra dei Trent’anni (1618-1648), un conflitto devastante che coinvolse gran parte d’Europa. Durante questi anni di instabilità, era pratica comune nascondere beni preziosi per proteggerli da saccheggi e rapine. Secondo Mateusz Sygacz, uno dei membri dell’associazione, il tesoro potrebbe essere stato sepolto da un mercante in visita a un’osteria vicina.

Una delle monete, coniata a Zweibrücken, in Germania, rappresenta un esempio raro, poiché questi talleri venivano realizzati con motivi unici ogni anno, rendendone l’identificazione particolarmente complessa.

Il ritrovamento ha suscitato grande entusiasmo tra i membri del gruppo storico, che si sono radunati per ammirare il tesoro. Pur non essendo esperti numismatici, i partecipanti hanno sottolineato il valore storico e culturale del ritrovamento, che testimonia l’intensa attività commerciale e l’interconnessione tra le nazioni europee.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Polskie Stowarzyszenie Poszukiwaczy “Husaria”

Ti potrebbe interessare anche: