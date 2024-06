Gli scienziati hanno identificato una nuova specie di pterosauro di 100 milioni di anni fa

Una ricerca guidata dalla New Curtin University (Australia) ha scoperto che le ossa fossilizzate di 100 milioni di anni trovate nel 2021 nel Queensland occidentale appartengono a una nuova specie di pterosauro, un formidabile rettile volante preistorico

Alcune ossa di 100 milioni di anni appartengono a una nuova specie di pterosauro, formidabile rettile volante. La scoperta è frutto di una ricerca guidata dalla New Curtin University (Australia) e potrebbe riscrivere alcune pagine di preistoria.

Le ossa erano state trovate nel 2021 da Kevin Petersen, dal curatore del museo Kronosaurus Korner, ma ora i ricercatori hanno dimostrato che questi resti fossili appartengono a Haliskia peterseni, un nuovo genere e specie di pterosauro anhangueriano.

Gli scienziati si sono basati sulla forma del cranio e della spalla, nonchè sulla disposizione dei denti, identificando così l’esemplare come un anhangueriano, un gruppo di pterosauri noto per aver vissuto in tutto il mondo, incluso quello che oggi sono Brasile, Inghilterra, Marocco, Cina, Spagna e Stati Uniti.

Con un’apertura alare di circa 4,6 metri, Haliskia era un temibile predatore circa 100 milioni di anni fa – spiega Adele H. Pentland, prima autrice del lavoro – quando gran parte del Queensland centro-occidentale era sott’acqua, coperto da un vasto mare interno e posizionato a livello globale dove si trova oggi la costa meridionale del Victoria

La ricerca ha portato alla ricostruzione di uno pterosauro più completa mai realizzata prima su un simile trovato in Australia. L’esemplare è infatti completo al 22%, più del doppio dell’unico altro scheletro parziale di pterosauro conosciuto trovato in Australia.

Come spiegano gli autori, l’esemplare comprende in particolare mascelle inferiori complete, la punta della mascella superiore, 43 denti, vertebre, costole, ossa di entrambe le ali e parte di una gamba, e sono presenti anche ossa della gola molto sottili e delicate, che indicano una lingua muscolosa, utilizzata per l’alimentazione di pesci e cefalopodi.

Haliskia peterseni si unisce a diversi importanti esemplari fossili marini esposti al Kronosaurus Korner, tra cui Kronosaurus queenslandicus, il più grande rettile marino con un cranio lungo almeno 2,4 metri, il plesiosauro più completo dell’Australia e ossa del plesiosauro Eromangasaurus e dell’ittiosauro Platypterygius.

Il lavoro è stato pubblicato su Scientific Reports.

Fonti: New Curtin University / Scientific Reports

