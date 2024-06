Non immaginerai mai cosa hanno scoperto gli archeologi nella cantina della residenza di George Washington

Piccolo grande tesoro scoperto nella tenuta di George Washington in Virginia. La sua cantina ha custodito una sorpresa eccezionale secondo gli archeologi

Una dimora storica può nascondere tante sorprese e lo stesso ha fatto la celebre residenza di George Washington a Mount Vernon, nello Stato del Virginia. Di recente, alcuni archeologi hanno rinvenuto diverse bottiglie sotterrate nella cantina della struttura.

Sono 35, di cui 29 in perfetto stato di conservazione nonostante gli anni. Gli esperti ritengono che abbiano visto la luce per la prima volta dalla Rivoluzione americana dato che risalgono al XVIII secolo.

Di tempo, insomma, ne è passato. Ma cosa contengono queste bottiglie di vetro? Gli studiosi l’hanno appeno scoperto, rimanendo estremamente colpiti. Al loro interno vi era della frutta, prevalentemente ciliegia e forse uva spina.

Una piccola quantità del contenuto è stata inviata ai laboratori del United States Department of Agriculture’s Agricultural Research Service. Le prime analisi effettuate sui campioni hanno rivelato la presenza di 54 noccioli 23 piccioli di ciliegia, e non solo.

I tagli sui piccioli suggeriscono che i frutti siano stati selezionati con cura. Non si conosce il tipo di ciliegia, ma gli studiosi credono che si tratti di una varietà aspra che abbia quindi favorito la conservazione.

La scoperta è realmente significativa. Nulla del genere è stato mai trovato prima nel Nord America e costituisce una testimonianza preziosa per la storia del Paese.

Ora possediamo una grande quantità di artefatti e materiali da analizzare che potrebbero fornire uno sguardo potente sulle origini della nostra nazione” ha dichiarato Doug Bradburn, presidente del sito Mount Vernon.

È probabile che le bottiglie siano state dimenticate in cantina quando George Washington lasciò la sua residenza. Da oltre 250 anni sono rimaste lì. Gli esperti sperano ora di poter far germinare i noccioli di ciliegia.

Attualmente, le bottiglie si trovano nel laboratorio di archeologia del complesso Mount Vernon in attesa di essere conservate secondo le procedure previste. Il ritrovamento giunge perfettamente in tempo per le celebrazioni per la nascita dell’America, che si terranno nel 2026.

Quale miglior regalo che un piccolo grande tesoro direttamente dalla tenuta del suo primo presidente!

Fonte: Mount Vernon

