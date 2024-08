Non crederai a come è stato costruito il dolmen di Menga 6.000 anni fa

La nuova teoria proposta da un gruppo di ricercatori spagnoli potrebbe risolvere il mistero dietro la costruzione del dolmen di Menga, un monumento neolitico eretto 6.000 anni fa

Un team di storici, geologi, fisici e archeologi in Spagna ha avanzato una teoria rivoluzionaria che potrebbe finalmente svelare il mistero dietro la costruzione del dolmen di Menga, un monumento megalitico risalente al Neolitico. Questa struttura, eretta circa 6.000 anni fa nel sud della Spagna, è costituita da pietre che pesano fino a 150 tonnellate. La ricerca, pubblicata su Science Advances, offre una nuova prospettiva sul processo costruttivo e sulle tecniche avanzate utilizzate dagli antichi costruttori.

Il dolmen di Menga, situato su una collina, rappresenta uno dei più grandi esempi di ingegneria preistorica. Questo monumento non solo sfida il tempo, mantenendosi quasi intatto per millenni, ma dimostra anche la sofisticazione delle tecniche costruttive neolitiche. Gli antichi costruttori erano in grado di estrarre, trasportare e assemblare enormi blocchi di pietra, superando sfide logistiche e strutturali che rimangono sorprendenti ancora oggi.

Come fu costruito il dolmen: una teoria dettagliata

Secondo il team di ricerca, le pietre utilizzate per il dolmen di Menga furono estratte da una cava situata a circa un chilometro di distanza. Queste pietre venivano trasportate su slitte lungo piste di legno fino al sito. Dopo aver scavato una parte della collina, i lavoratori avrebbero trascinato i massi, eretto le pareti e incastrato ogni pietra nella roccia madre con l’uso di contrappesi e rampe. Le pietre venivano poi posizionate con una leggera inclinazione verso l’interno, utilizzando leve che conferivano al tetto la sua forma trapezoidale.

La costruzione dei pilastri e del tetto richiedeva un’altissima precisione, con le lastre finali che venivano interbloccate per assicurare stabilità e durata nel tempo. Questa teoria, che considera ogni fase della costruzione, rappresenta la spiegazione più dettagliata e completa mai proposta fino ad oggi per la realizzazione di questo monumento.

