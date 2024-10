Mozart, scoperto un brano inedito dopo 200 anni: il ritrovamento in una biblioteca

Una nuova composizione di Wolfgang Amadeus Mozart, scritta durante la sua giovinezza, è stata recentemente scoperta: il brano è stato eseguito per la prima volta a Salisburgo, città natale del compositore, riscuotendo un grande successo tra gli appassionati di musica classica

È come se, tra i vinili di un negozio, ti imbattessi in un singolo mai pubblicato di Jimi Hendrix o Freddie Mercury. È l’emozione che hanno provato gli archivisti quando hanno recuperato una partitura vecchia di 200 anni, lunga circa 12 minuti, attribuita a Wolfgang Amadeus Mozart.

Gli studiosi della Biblioteca Municipale di Lipsia, impegnati nella revisione del Köchel catalogue, un’opera che raccoglie cronologicamente tutte le composizioni di Mozart, hanno scoperto questa partitura risalente agli anni ’60 del Settecento, quando il celebre compositore era ancora un bambino prodigio. Il pezzo, intitolato Serenate ex C., è stato ribattezzato affettuosamente Ganz kleine Nachtmusik. Composto per un trio d’archi, il brano si suddivide in sette movimenti e porta il nome “Wolfgang Mozart”, senza il famoso “Amadeus”, poiché il musicista iniziò a utilizzare il suo secondo nome solo dopo i 19 anni.

Ulrich Leisinger, capo della ricerca presso la Fondazione Mozarteum, durante un’intervista alla German Press Agency, ha dichiarato:

Abbiamo la certezza di poter presentare un’opera completamente sconosciuta e affascinante del giovane Mozart.

Una performance storica a Salisburgo

La prima esecuzione moderna di questa composizione si è tenuta la scorsa settimana a Salisburgo, città natale di Mozart. Ad esibirsi sono stati gli studenti della Johann Sebastian Bach School of Music. Il pubblico, entusiasta, ha atteso pazientemente in fila per oltre mezzo chilometro, all’Augustusplatz, pur di ascoltare un inedito del grande compositore, un evento che nessuno pensava potesse mai accadere.

Secondo Classical FM, alcuni elementi del brano suggeriscono che fosse stato concepito per essere eseguito all’aperto, come evidenziato dai passaggi d’introduzione acuti e staccati, probabilmente destinati ad attirare l’attenzione dei passanti facoltosi che passeggiavano nei parchi.

Mozart è noto per aver composto oltre 600 opere nella sua breve vita, conclusasi a soli 35 anni. La sua musica è universalmente apprezzata per la sua semplicità, simmetria e armonia. Anche questo inedito, con le sue dolci melodie e ritmi ben definiti, non è da meno, e aggiunge un ulteriore tassello alla straordinaria eredità musicale del maestro di Salisburgo.

Fonte: Classical FM

