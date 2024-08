La scoperta di fossili di “Hobbit” conferma che una piccola specie umana vagava per le isole indonesiane 700.000 anni fa

Un nuovo studio rivela che gli antenati degli "Hobbit", una specie umana primitiva scoperta vent'anni fa su un'isola indonesiana, erano più piccoli di quanto precedentemente creduto

Vent’anni fa, su un’isola indonesiana, gli scienziati hanno scoperto i fossili di una specie umana primitiva che misurava circa 1 metro e 10 centimetri, guadagnandosi il soprannome di “Hobbit“. Ora, un nuovo studio suggerisce che gli antenati degli Hobbit fossero ancora più bassi, una vera sorpresa, secondo Yousuke Kaifu, coautore dello studio pubblicato sulla rivista Nature:

Non ci aspettavamo di trovare individui così piccoli in un sito così antico.

I fossili originali degli Hobbit risalgono a un periodo compreso tra 60.000 e 100.000 anni fa. I nuovi fossili sono stati scoperti in un sito chiamato Mata Menge, a circa 70 chilometri dalla grotta dove sono stati rinvenuti i primi resti degli Hobbit. I fossili sono stati trovati in cima a uno strato di arenaria ciottolosa a forma di nastro in un piccolo ruscello. Tra i resti, i ricercatori hanno identificato denti eccezionalmente piccoli che potrebbero appartenere a due individui.

Analisi dei fossili e nuove ipotesi

Nel 2016, i ricercatori sospettavano che i parenti più antichi potessero essere più bassi degli Hobbit dopo aver studiato una mandibola e dei denti raccolti nel nuovo sito. Un’ulteriore analisi di un minuscolo frammento di osso del braccio e dei denti suggerisce che gli antenati fossero più bassi di circa 6 centimetri e vivessero 700.000 anni fa, come illustrato da Dean Falk, un antropologo evoluzionista della Florida State University, non coinvolto nella ricerca:

Hanno dimostrato in modo convincente che questi erano individui molto piccoli.

Matt Tocheri, un antropologo della Lakehead University in Canada, ha spiegato che la specie ha ancora molto da rivelare:

Sono necessarie ulteriori ricerche e fossili per determinare con precisione il posto degli hobbit nell’evoluzione umana.

Ad oggi i ricercatori stanno discutendo su come gli Hobbit — denominati Homo floresiensis in onore dell’isola di Flores — si siano evoluti fino a diventare così piccoli e quale sia il loro posto nella storia evolutiva umana. Si pensa che siano tra le ultime specie umane primitive a essersi estinte.

Fonte: Nature – Griffith University

