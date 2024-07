Incredibile scoperta: quanto potevano davvero crescere i dinosauri? Il T. Rex molto più di quanto immaginassimo

Una nuova ricerca esplora le dimensioni massime dei dinosauri, utilizzando il T-Rex come esempio, suggerendo che i più grandi esemplari potrebbero essere stati molto più massicci di quanto finora conosciuto

I dinosauri, con le loro dimensioni impressionanti, hanno sempre affascinato tutti, dagli scienziati ai ragazzi. Vi siete mai chiesti come abbiano fatto a diventare così enormi? Ci sono sempre dibattiti su quale fosse il dinosauro più grande. La maggior parte delle specie è conosciuta solo da pochi esemplari, quindi è difficile dire quanto grandi potessero diventare davvero.

Uno studio recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Ecology and Evolution esplora le dimensioni massime raggiungibili dai dinosauri, prendendo come esempio il carnivoro Tyrannosaurus rex. Utilizzando modelli computerizzati, il dottor Jordan Mallon del Canadian Museum of Nature e il dottor David Hone della Queen Mary University of London hanno stimato che il T-Rex potrebbe essere stato il 70% più pesante di quanto suggerito dalle prove fossili.

I ricercatori affermano che le dimensioni enormi raggiunte da molti dinosauri rappresentano una fonte inesauribile di fascino, sollevando interrogativi su come questi animali abbiano evoluto tali proporzioni. Ci sono affermazioni e controaffermazioni perenni su quale specie di dinosauro fosse la più grande del suo gruppo o addirittura la più grande di sempre.

La maggior parte delle specie di dinosauri è conosciuta solo da uno o pochi esemplari, quindi è straordinariamente improbabile che le dimensioni conosciute includano gli individui più grandi che siano mai esistiti. Le domande rimangono: quanto grandi erano i più grandi individui? Abbiamo possibilità di trovarli?

Utilizzo della modellazione computerizzata per stimare le dimensioni del T-Rex

Per rispondere a questa domanda, Mallon e Hone hanno utilizzato modelli computerizzati per valutare una popolazione di T-Rex, tenendo conto di variabili come dimensione della popolazione, tasso di crescita e durata della vita. Hanno scelto il T-Rex perché è uno dei dinosauri più conosciuti e abbiamo molti dati su di lui.

I ricercatori hanno scoperto che i più grandi fossili di T-Rex conosciuti probabilmente rappresentano solo l’1% degli individui più grandi. Per trovare un T-Rex ancora più grande, gli scienziati dovrebbero scavare fossili per altri 1.000 anni al ritmo attuale!

I modelli suggeriscono che il T-Rex più grande che potrebbe essere esistito (uno su 2.5 miliardi di individui) potrebbe essere stato il 70% più massiccio rispetto ai più grandi esemplari conosciuti (15 tonnellate contro 8.8 tonnellate) e il 25% più lungo (15 metri contro 12 metri).

Questi valori sono stime basate sul modello, ma i modelli di scoperta di giganti tra le specie moderne ci dicono che devono esserci stati dinosauri più grandi che non sono ancora stati trovati, come sottolineato dal dottor Hone:

Alcune ossa isolate e frammenti certamente suggeriscono individui ancora più grandi di quelli per i quali attualmente abbiamo scheletri. È importante sottolineare che questo non riguarda davvero il T-Rex, che è alla base del nostro studio, ma questa questione si applicherebbe a tutti i dinosauri, e a molte altre specie fossili. Discutere su ‘quale sia il più grande?’ basandosi su una manciata di scheletri non è davvero significativo.

Questo studio alimenta i dibattiti sui più grandi animali fossili. Molti dei più grandi dinosauri in vari gruppi sono conosciuti da un solo buon esemplare, quindi è impossibile sapere se quell’animale fosse un esempio grande o piccolo della specie. Una specie apparentemente grande potrebbe basarsi su un singolo individuo gigante, e una specie piccola su un individuo particolarmente minuscolo—nessuno dei quali riflette la dimensione media della rispettiva specie.

Il dottor Mallon ha così commentato la scoperta:

Il nostro studio suggerisce che, per grandi animali fossili come il T-Rex, non abbiamo veramente idea dal record fossile delle dimensioni assolute che potrebbero aver raggiunto. È divertente pensare a un T-Rex di 15 tonnellate, ma le implicazioni sono interessanti anche da un punto di vista biomeccanico o ecologico.

Le possibilità che i paleontologi trovino gli individui più grandi mai esistiti per una data specie sono incredibilmente basse. Così, nonostante gli enormi scheletri visibili nei musei di tutto il mondo, gli individui più grandi di queste specie erano probabilmente ancora più grandi di quelli esposti.

Fonte: Ecology and Evolution

