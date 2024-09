Il Titanic perde la prua, ma regala un tesoro nascosto: riemerge una statua scomparsa

Il lento decadimento del Titanic continua a sorprendere gli esperti: una sezione della prua è crollata, mentre una statua in bronzo, creduta persa per sempre, è stata finalmente ritrovata

La celebre prua del Titanic, resa immortale dalla scena con Jack e Rose nel film di James Cameron, ha subito un nuovo cedimento a causa del continuo deterioramento. Una sezione della ringhiera di sinistra, lunga circa 4,5 metri, è ora adagiata sul fondo dell’oceano Atlantico, come confermano le immagini di una recente spedizione con robot sottomarini. La BBC riporta che questa scoperta evidenzia il cambiamento costante che il relitto sta subendo da quando affondò nell’aprile del 1912, portando con sé oltre 1.500 vite.

Secondo Tomasina Ray, direttrice delle collezioni della RMS Titanic Inc., la prua del Titanic è diventata un simbolo indelebile nella memoria collettiva:

Ogni giorno il relitto si deteriora sempre di più. Questo sottolinea l’incertezza su quanto tempo ancora la nave potrà resistere.

Il ritorno della “Diana di Versailles”

La ringhiera, ancora intatta durante una spedizione del 2022, è stata recentemente trovata crollata, come mostrano le nuove scansioni digitali. Nonostante il deterioramento, la spedizione ha portato anche una sorpresa: una statua in bronzo, creduta persa per decenni, è stata recuperata. Le immagini della statua, pubblicate dalla RMS Titanic Inc., raccontano una “dolceamara combinazione di perdita e conservazione”. Mentre la nave cede, la statua emerge come un raro segno di speranza per la conservazione della storia.

Il ritrovamento più emozionante della spedizione è senza dubbio la statua della “Diana di Versailles“, una replica che decorava il Titanic e che non era stata vista dal 1986. Questo capolavoro, che si credeva irrimediabilmente perduto, è riemerso dalle profondità dell’oceano, restituendo agli storici e agli appassionati del Titanic un frammento di storia da celebrare.

