Ghiacciaio tibetano rivela 1.700 virus unici: un viaggio nel tempo di 40.000 anni

Scoperti oltre 1.700 virus antichi nel ghiacciaio Guliya, un ghiacciaio tibetano di 40.000 anni: un ritrovamento che offre nuove prospettive sui cambiamenti climatici

Più di 1.700 virus antichi sono stati scoperti da un team di scienziati, intrappolati nel ghiacciaio Guliya nella remota meseta tibetana per oltre 40.000 anni. Questo straordinario ritrovamento, pubblicato il 26 agosto sulla rinomata rivista Nature Geoscience, apre nuove prospettive per lo studio della storia climatica ed ecologica della Terra.

Guidati da Lonnie Thompson, i ricercatori hanno prelevato campioni di ghiaccio da oltre 300 metri di profondità e, grazie a tecniche avanzate di metagenomica, hanno identificato virus di diverse epoche, alcuni dei quali risalgono a più di 41.000 anni fa. È emerso che oltre il 70% di questi virus sono unici, mai rilevati prima e confinati esclusivamente in questo ghiacciaio.

Una capsula del tempo

Il ghiacciaio Guliya ha funzionato come una vera e propria macchina del tempo, preservando virus e microrganismi che ci offrono una finestra unica sulle condizioni climatiche e biologiche di tempi remoti. Questi virus non sono solo una curiosità scientifica, ma rivestono un ruolo cruciale nella comprensione di come i cambiamenti climatici abbiano influenzato le comunità microbiche nel corso dei millenni.

Matthew Sullivan, microbiologo della Ohio State University e coautore dello studio, ha evidenziato come questi virus possano aver modellato il metabolismo degli ecosistemi glaciali, influenzando la sopravvivenza dei batteri in ambienti estremi. Le analisi hanno mostrato che nei periodi più freddi, la composizione virale era omogenea, mentre nei periodi più caldi, come la transizione dall’Ultima Glaciazione all’Olocene circa 11.500 anni fa, la diversità virale era molto più alta.

Il ghiacciaio Guliya, quindi, non è solo un deposito di virus, ma un vero e proprio archivio naturale, ricco di informazioni vitali per ricostruire il passato climatico del nostro pianeta. Con il rapido scioglimento dei ghiacciai, cresce l’urgenza di raccogliere e analizzare questi dati prima che scompaiano per sempre. Thompson e il suo team stanno lavorando intensamente per preservare quanti più campioni di ghiaccio possibile, consapevoli che ogni strato di ghiaccio perduto rappresenta una parte insostituibile della storia ecologica della Terra.

Fonte: Nature Geoscience – The Conversation

