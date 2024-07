Confermata la presenza di culture ancestrali in Amazzonia (grazie a una straordinaria scoperta in Perù)

Alcuni reperti hanno confermato la presenza di culture ancestrali nella regione amazzonica, evidenziando una sofisticata interazione interculturale

Una recente scoperta archeologica in Perù ha portato alla luce reperti straordinari che confermano la presenza di culture ancestrali nella regione amazzonica. Un team di ricercatori, guidato dall’archeologo Anthony Villar Quintana dell’Università Nazionale di San Marcos, ha identificato una collezione di 23 ceramiche risalenti al periodo compreso tra il 2000 a.C. e il 400 d.C.

Questi reperti sono stati rinvenuti nella gola di Apinkras a Villa Gonzalo, nella provincia di Condorcanqui, nel bacino del fiume Santiago. Gli oggetti, trovati dopo che le acque del torrente si erano ritirate, includono 17 bottiglie, frammenti di vasi con incisioni in altorilievo e pezzi di brocche.

Questi artefatti, raccolti dalla comunità Wampis di Villa Gonzalo, sono stati successivamente analizzati da Villar Quintana con l’aiuto dei collaboratori locali Idelfonso Tii Impi e Junias Antich Petsa. La scoperta evidenzia una sofisticata interazione interculturale nell’antica Amazzonia, con reperti che indicano avanzati progressi sociali e tecniche artistiche.

Secondo Villar Quintana, l’area di studio si trova in una regione che storicamente era un crocevia di scambi, in particolare di sale, una risorsa altamente valorizzata nelle antiche culture amazzoniche. Questo contesto di scambio ha contribuito a una ricca interazione culturale tra le diverse popolazioni dell’Amazzonia e delle Ande.

La comunità Wampis ha custodito i reperti aiutando i ricercatori

La ricerca ha rivelato che i reperti di Apinkras sono contemporanei ad altre importanti culture dell’epoca, come quella di Caral, situata nella regione costiera del Perù. Tuttavia Villar sottolinea la necessità di ulteriori studi sistematici, compresi gli scavi archeologici e la datazione al radiocarbonio, per confermare l’età precisa di questi manufatti.

Il lavoro svolto dai ricercatori ha beneficiato enormemente del supporto della comunità Wampis, che ha custodito i reperti fino alla loro analisi. Questo coinvolgimento comunitario non solo ha facilitato la ricerca, ma ha anche evidenziato l’importanza della collaborazione tra scienziati e popolazioni locali per la preservazione del patrimonio culturale.

Le scoperte a Condorcanqui sono particolarmente significative perché offrono nuove intuizioni sulle dinamiche sociali e culturali delle antiche popolazioni amazzoniche. Villar Quintana auspica che questa ricerca possa stimolare un incremento degli studi archeologici nella regione amazzonica, non solo per comprendere meglio il passato, ma anche per valorizzare le conoscenze ancestrali e promuovere la conservazione culturale.

Gli Awajún e i Wampis, le comunità indigene che abitano questa regione, sono conosciuti per la loro ricca tradizione culturale e la loro resistenza nella protezione dei loro diritti territoriali. Attraverso eventi culturali e programmi di artigianato, queste comunità continuano a preservare e celebrare il loro patrimonio unico, contribuendo così alla comprensione e alla valorizzazione delle culture ancestrali dell’Amazzonia.

Pakamuros

