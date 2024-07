Compra senza saperlo un vaso Maya di 2000 anni fa in un negozio dell’usato e lo riporta a Città del Messico

Questa donna ha scoperto di aver acquistato un vaso di 2000 anni fa, proveniente dal cuore dell'antica civiltà Maya. E grazie a lei sta per essere rimpatriato in Messico

Lo ha acquistato a poco meno di 4 dollari in un negozietto dell’usato di Washington, DC, e per ben cinque anni non ha avuto idea che si fosse portata a casa un antico manufatto Maya.

Lei è Anna Lee Dozier, una donna stutunitense attivista per i diritti umani presso l’organizzazione non-profit Christian Solidarity Worldwide, e ha sempre viaggiato per lavoro. Nel 2019 scova in un negozio dell’usato nel Maryland un vaso decorativo d’ispirazione messicana e decide di acquistarlo, pensando fosse in gingillo di poco conto.

Poi, lo scorso gennaio, durante un viaggio di lavoro al Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico, vede esposti dei vasi Maya sorprendentemente simili. E ha una illuminazione.

Alcune delle cose che stavo guardando assomigliavano terribilmente a ciò che avevo a casa sullo scaffale. Ero ancora scettica che fosse reale, ma ho pensato che assomigliasse abbastanza e ho chiesto di parlare con qualcuno negli uffici del museo e chiedere semplicemente, se avevo qualcosa di interessante, quale sarebbe stato il processo per autenticarlo.

Anna Lee Dozier ha così contattato l’Istituto nazionale di antropologia e storia del Messico e ha avuto la rivelazione: tra le mani aveva un autentico pezzo di storia, che risale a un periodo compreso tra il 200 e l’800 d.C., che gli storici ritengono ampiamente essere l’apice della civiltà indigena Maya.

