Come la Bibbia della Demonologia ha scatenato una brutale caccia alle streghe durata 300 anni

Il Malleus Maleficarum è stato il testo chiave nella persecuzione delle streghe in Europa, che ha causato migliaia di morti: con la sua pubblicazione, l'idea di stregoneria si è diffusa rapidamente, trasformandosi in una minaccia per l'ordine sociale

Per circa 300 anni, fino alla fine del XVIII secolo, l’Europa ha visto una vera e propria caccia alle streghe, con 90.000 processi intentati contro presunte streghe, metà delle quali furono giustiziate in modi atroci. Il motore principale di questa follia fu il Malleus Maleficarum, scritto nel 1487 dal frate domenicano Heinrich Kramer. Considerato per secoli il testo essenziale sulla demonologia, questo libro spiegava la stregoneria in termini teologici e forniva indicazioni pratiche per identificare e perseguire le streghe.

L’invenzione della stampa, nel 1450, giocò un ruolo cruciale nella diffusione di questo testo. Il Malleus Maleficarum riuscì a incitare una vera e propria ossessione per la caccia alle streghe, poiché dipingeva la stregoneria non solo come una forma di magia innocua, ma come una minaccia alla società religiosa e morale. Questo concetto, supportato dalle autorità ecclesiastiche e imperiali, spingeva i governanti a eliminare ogni ostacolo legale alla persecuzione.

La diffusione della follia e i fattori che influenzarono i processi

Secondo un recente studio, l’aumento delle accuse di stregoneria nei 553 comuni dell’Europa centrale, tra il 1400 e il 1679, coincise con le nuove pubblicazioni del Malleus Maleficarum. La prossimità geografica e temporale alle pubblicazioni del testo aumentava significativamente la probabilità che una città iniziasse i processi per stregoneria. Le accuse si diffondevano con un meccanismo di “diffusione delle idee”, simile all’adozione di politiche moderne da parte dei governi, alimentato dalla pressione delle comunità vicine.

Nonostante altre teorie abbiano attribuito l’intensificarsi dei processi a eventi come disastri naturali e conflitti religiosi, i ricercatori hanno rilevato solo deboli correlazioni con questi fattori. Al contrario, entro due anni dalla pubblicazione del libro, città come Norimberga avevano già adottato le nuove linee guida per smascherare le streghe locali.

L’eredità del Malleus Maleficarum e la sua influenza sulle politiche sociali

L’ossessione per la caccia alle streghe mostrava una logica simile ai processi decisionali contemporanei: una nuova idea si diffonde, diventa oggetto di emulazione e finisce per modificare il comportamento sociale. Lo studio, pubblicato su Theory and Society, evidenzia come il Malleus Maleficarum abbia contribuito in maniera determinante alla visione della stregoneria come una minaccia organizzata e sovversiva, stabilendo un modello per l’adozione diffusa di misure di persecuzione che cambiarono il corso della storia europea.

