Non è mai troppo presto per iniziare ad amare l'ambiente e a rispettarlo. Anche la scuola è una valida alleata nel fornire gli strumenti necessari. L'iniziativa “Salviamo il pianeta”, sviluppata da Editrice La Scuola in collaborazione con WWF per Conad ha proprio questo scopo: aiutare i bambini a diventare adulti responsabili e attenti all'ambiente.

Rivolto agli insegnanti, sia delle classi della primaria (primo e secondo ciclo) che di quelle della secondaria di primo grado, il progetto parte dal presupposto che oggi la scuola non debba solo fornire un bagaglio di conoscenze all’alunno, semplici nozioni puramente teoriche, ma debba aiutarlo a sviluppare una logica che gli permetta di utilizzarle, di saperle cercare, organizzare e presentare in modo corretto.

In questo senso a scuola è importante proporre compiti autentici, che permettano ai bambini di sperimentare attivamente le conoscenze nella vita di tutti giorni.

Ed è quello che si propone “Salviamo il pianeta”, sviluppato nell’ambito delle linee guida tracciate dal Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR). Il progetto didattico mira ad aiutare gli insegnanti a educare “cittadini consapevoli”, capaci di guardare al proprio futuro assumendo decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente.

Il progetto ha messo a disposizione degli insegnanti una serie di strumenti. Le unità didattiche di apprendimento sono 3, una per ogni ciclo scolastico. Ognuna di esse dispone di:

5 guide alle lezioni, dedicate agli insegnanti, utili per preparare l’attività didattica

5 lezioni, pensate per essere facilmente integrabili al programma scolastico

5 videolezioni interattive per presentare gli argomenti agli studenti e farli direttamente interagire con i contenuti

8 schede operative, laboratori pratici o esercizi proposti sotto forma di gioco.

I temi affrontati sono i seguenti:

Acqua preziosa e indispensabile

Foreste e suolo da proteggere, animali e piante da difendere

Il nostro amico mare

L’aria che respiriamo, le energie pulite e il risparmio energetico

Il mio pianeta ideale: tra consumo consapevole e riciclo

Tra le novità di questa edizione ci sono i webinar, delle vere e proprie pillole di formazione on line dedicate in esclusiva ai docenti che iscriveranno almeno una classe a Scrittori di Classe.

Quest'ultimo, promosso da Conad nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola, è un concorso nazionale di scrittura creativa dedicato a bambini e ragazzi delle primarie e secondarie di primo grado, sia pubbliche che private paritarie. Il tema di quest'anno è l'ambiente, con un testimonial d'eccezione, Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo. Un altro modo, insieme a "Salviamo il pianeta" per avvicinare i più piccoli ai valori dell’ecologia e del rispetto per la natura, facendo loro capire l’importanza di proteggere e salvaguardare il pianeta Terra, sempre più sfruttato in nome degli interessi economici.

C’è tempo fino al 20 novembre per iscrivere la propria classe. Gli 8 racconti migliori che verranno selezionati dalla giuria entreranno a far parte di una collana di libri firmata proprio da Geronimo Stilton e dal WWF e presente in tutti i punti vendita Conad da marzo 2019.