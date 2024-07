Yoga Butt: cos’è il “gluteo da yoga” e come risolverlo

Hai mai sentito parlare di yoga butt? Scopriamo insieme cosa significa questo termine e come guarire da questo infortunio molto comune tra i praticanti di yoga.

Lo yoga può essere una vera seccatura se non stai attento. Sebbene questa antica pratica sia uno dei metodi di movimento più gratificanti dal punto di vista fisico e mentale, fluire attraverso le pose può causare lesioni.

“Yoga butt“, pur non essendo un termine medico, è un modo per riferirsi a un infortunio che le persone possono subire facendo yoga.

Più specificamente, il sedere da yoga è un infortunio causato da un uso eccessivo di alcune delle pose più basilari e frequentemente eseguite. Le buone notizie? Non è un infortunio complicato o problematico.

Cos’è lo yoga butt o sedere da yoga?

Il sedere da yoga, tecnicamente chiamato tendinopatia prossimale dei muscoli posteriori della coscia, è un’irritazione o infiammazione dei tendini dei muscoli posteriori della coscia nel loro sito di attacco sulla tuberosità ischiatica.

Sebbene sia anche possibile che si verifichi una lesione acuta a questi tendini, come una distorsione o uno strappo improvviso, la tendinopatia è una condizione cronica che si verifica nel tempo.

Cosa causa queste lesioni?

Nel contesto della pratica dello yoga, uno dei principali fattori che contribuiscono è l’esecuzione ripetuta di pose che richiedono la flessione dell’anca in un range estremo di movimento. Ciò comprende:

piega profonda in avanti

posa della bussola

qualsiasi posa in cui il piede è messo dietro la testa.

Poiché i tendini hanno una quantità limitata di elasticità, questo tipo di pose può causare uno stiramento eccessivo e un’irritazione dei tendini.

Come fai a sapere che hai lo yoga butt?

Gli yogi esperti ti diranno che non c’è dubbio sul dolore e sul disagio associati.

I sintomi comuni includono un dolore profondo o dolore al gluteo, appena sotto di esso, o alla tuberosità ischiatica, dove si inserisce il tendine del ginocchio. La profonda sensazione di nodo nel muscolo piriforme può anche manifestarsi come sintomi sciatici e formicolio o intorpidimento lungo la gamba.

Questo perché in alcuni individui il piriforme passa direttamente sopra il nervo sciatico, se non attraverso di esso o sotto di esso. In caso di infortunio, sentirai il dolore durante la flessione dell’anca in pose come:

Piega in avanti

Affondo

Padangusthasana (posizione dell’alluce)

Bimbo felice.

Consigli per la guarigione

Ci sono molti benefici fisici nel praticare lo yoga, come:

aumento della forza e della resistenza

migliori livelli di energia

maggiore flessibilità

riduzione della lombalgia

stress ridotto.

Siccome molte persone sperimentano questa condizione come un ciclo di riacutizzazioni che vanno e vengono, il consiglio è di riposare finché non passa la parte peggiore dell’irritazione.

Ciò potrebbe significare evitare qualsiasi posizione o movimento che scateni i sintomi, modificare le pose durante la lezione di yoga e possibilmente indossare una fascia compressiva attorno alla parte superiore della coscia per alleviare parte della tensione sui muscoli posteriori della coscia e sui loro tendini.

Pose alternative

Se alcune pose aggravano l’infortunio, è meglio evitarle e provare una sequenza diversa. Un istruttore di yoga o un fisioterapista esperto può aiutarti a modificarle, così puoi continuare con la pratica dello yoga.

Nel frattempo, ecco alcune asana alternative da provare.

Posa del ponte

Posa dell’albero con il piede posizionato sul polpaccio. Sarà più facile mantenere l’equilibrio che con il piede posizionato in alto sull’anca.

Posa della sedia e posa profonda della sedia con gamba singola.

