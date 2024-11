Tonno in scatola cinese, “rischi per la sicurezza alimentare”: l’FDA lancia l’allarme

Un'azienda ittica della provincia di Shandong, in Cina, ha ricevuto una lettera di avvertimento dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per violazioni HACCP nel suo impianto di inscatolamento. Una vicenda che apre a delle necessarie riflessioni sulla sicurezza alimentare globale

Era il novembre del 2023 quando un’ispezione rivelò deviazioni significative dal regolamento HACCP presso l’impianto di produzione di frutti di mare e alimenti in scatola a bassa acidità (LACF), Rongcheng Jiayuan Foods, in Cina. Oggi, l’FDA statunitense descrive in dettaglio i problemi di conformità identificati e rende pubblica la lettera di avvertimento che ha inviato all’azienda.

Perché l’FDA? Nell’ambito delle sue attività di applicazione, la Food and Drug Administration invia lettere di avvertimento alle entità sotto la sua giurisdizione e gli imprenditori hanno 15 giorni per rispondere.

Dalla lettera emerge che il piano HACCP per le conserve di tonno dell’azienda cinese è inadeguato dal momento che sarebbe stati omessi i controlli di sicurezza fondamentali per lo Staphylococcus aureus e l’istamina, essenziali per prevenire la contaminazione nei prodotti ittici. Inoltre, ha rivelato lacune nelle registrazioni della temperatura e del tempo di lavorazione, utili a mantenere la sicurezza del prodotto durante l’inscatolamento e in più l’impianto non avrebbe gli strumenti adeguati per evitare che detriti entrassero nel sistema di circolazione dell’acqua durante l’inscatolamento, aumentando il rischio di contaminazione.

Cosa ci insegna questa vicenda

La lettera di avvertimento della Food and Drug Administration (FDA) alla Rongcheng Jiayuan Food Co. Ltd. ci sbatte in faccia la realtà di punti critici assai rilevanti non solo per l’azienda in sé, ma anche per il sistema globale di sicurezza alimentare e per il commercio internazionale.

Un’analisi di quanto accaduto deve considerare diversi aspetti. Innanzitutto, proprio la dimensione della sicurezza alimentare.

La mancata conformità della Rongcheng Jiayuan Food Co. Ltd. alle normative HACCP e agli standard LACF rappresenta un rischio concreto per la salute pubblica. I problemi rilevati (come l’assenza di controlli su Staphylococcus aureus e istamina) potrebbero portare a contaminazioni gravi, specialmente in un prodotto ampiamente consumato come il tonno in scatola. Questo pone interrogativi sull’efficacia delle misure di autocontrollo delle aziende e sull’importanza della formazione e implementazione corretta dei sistemi di sicurezza.

Un aspetto meno evidente ma cruciale riguarda anche l’impatto ambientale di questi episodi: le violazioni, come il mancato monitoraggio dei livelli dell’acqua o l’inefficiente schermatura dei sistemi di circolazione, denotano una gestione potenzialmente negligente delle risorse, che potrebbe contribuire non solo alla contaminazione del prodotto, ma anche a uno spreco ambientale. Questo solleva la questione dell’equilibrio tra crescita economica e sostenibilità nelle produzioni alimentari.

Va da sé, quindi, che la vicenda della Rongcheng Jiayuan Food Co. Ltd. rappresenta un caso emblematico delle sfide globali in tema di sicurezza alimentare, regolamentazione e sostenibilità. È un monito per tutte le aziende del settore alimentare sulla necessità di mantenere standard elevati e trasparenza. Per i consumatori, offre l’opportunità di riflettere sull’importanza di sistemi di controllo rigorosi.

Questo con l’FDA, ma in Europa?

L’Unione europea impone rigorosi controlli sui prodotti importati, incluso il tonno proveniente dalla Cina. Tuttavia, non risultano episodi specifici di contaminazione del tonno cinese nel mercato europeo.

Secondo un rapporto di Coldiretti, nel 2024 si è registrato un aumento del 75% degli allarmi alimentari legati a cibi importati, con la Cina al primo posto per numero di notifiche. Questi allarmi riguardano vari prodotti, ma non specificamente il tonno.

In ogni caso, col tonno, l’Europa ha già i suoi problemi interni

Recentemente, un’indagine condotta dalle organizzazioni non governative Bloom e Foodwatch ha sollevato preoccupazioni riguardo alla presenza di mercurio nel tonno in scatola venduto in Europa. L’analisi ha coinvolto 148 lattine acquistate in cinque Paesi europei: Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Spagna. I risultati hanno rivelato che il 100% dei campioni conteneva tracce di mercurio, con oltre la metà (57%) che superava il limite massimo di 0,3 mg/kg stabilito per altre specie ittiche.

In risposta a questi risultati, l’Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare (ANCIT) ha rassicurato i consumatori italiani, affermando che il tonno in scatola commercializzato in Italia rispetta la legislazione dell’Unione Europea in materia di sicurezza alimentare e soddisfa i requisiti legali riguardanti la possibile presenza di mercurio.

Le preoccupazioni su quello che uno degli alimenti più consumati al mondo, insomma, ossia il tonno in scatola, in conclusione, si inseriscono in un quadro più ampio, che include il crescente controllo sui prodotti alimentari importati, Cina compresa, e non importati. E se ne facessimo a meno?

