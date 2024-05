Non solo fichi d’India: benefici, rischi e come consumare le pale del cactus di Nopal

Scopri i benefici e i rischi del consumo di cactus di Nopal. Da un superfood ricco di antiossidanti a potenziali effetti collaterali, informazioni importanti da conoscere prima di includerlo nella tua dieta

Avete mai considerato l’idea di consumare un cactus, o parti di esso? Forse non è stato il primo pensiero che vi è venuto in mente quando avete pensato a cosa potrebbe essere commestibile, ma dovete sapere che i cactus possono avere delle sorprendenti proprietà benefiche per l’organismo. Nelle aride terre del Messico e degli Stati Uniti del Sud, dove le condizioni di crescita sono spesso ostili per l’agricoltura, l’ingegno umano ha imparato a valorizzare ciò che offre il territorio. E se ciò che offre risulta essere un superfood, saporito e al tempo stesso salutare, allora perché non approfittarne?

Il cactus di nopal è più comunemente conosciuto come fico d’India che in realtà è il suo frutto, molti credono che abbia diversi benefici per la salute grazie al suo elevato contenuto di antiossidanti, vitamine e minerali.

“Nopales” o “nopalitos” sono le pale del cactus di nopal, ampiamente consumate come verdura alimentare e regolarmente presenti nei menù dei ristoranti, nei negozi di alimentari e nei mercati contadini del Sud America e specialmente del Messico. In Italia si trovano principalmente in Sicilia.

Queste foglie possono essere saltate in padella e aggiunte a una vasta gamma di piatti, tra cui tacos e uova strapazzate, oppure preparate come contorno con pomodori e cipolle.

I nopales possono anche essere consumati crudi. Una volta tagliati a dadini, assomigliano a peperoni verdi. Inoltre, possono essere trasformati in succo, marmellate o tè.

Origini e caratteristiche del Cactus di Nopal

Il cactus di Nopal ha una storia antica, risalente all’epoca precolombiana, quando le antiche civiltà come gli Aztechi e i Maya lo utilizzavano sia come alimento che per scopi medicinali. Questo cactus cresce principalmente nelle regioni aride e desertiche, dove la sua resistenza alle condizioni ambientali estreme lo rende una fonte affidabile di cibo e acqua.

Caratterizzato da foglie piatte e ovali, il cactus di Nopal è ricoperto da spine che possono essere rimosse durante il processo di preparazione. È noto per la sua capacità di accumulare acqua all’interno dei tessuti succulenti, consentendogli di sopravvivere anche nelle condizioni più aride.

Valori nutrizionali del Cactus di Nopal

Ecco una tabella con i dati nutrizionali approssimativi per 100 grammi di nopal crudo:

Nutriente Quantità approssimativa Calorie 16 Carboidrati 3,33 g Fibre 2,2 g Proteine 1,6 g Grassi 0,1 g Vitamina C 9 mg Vitamina A 457 IU Calcio 164 mg Ferro 0,6 mg Potassio 220 mg Magnesio 88 mg

I benefici del Cactus di Nopal

I presunti benefici del succo fresco di nopal includono la riduzione del glucosio nel sangue, la guarigione delle ferite e la riduzione del colesterolo.

Ci sono pochi studi sull’uomo riguardanti il cactus di nopal e la sua capacità di trattare o prevenire le malattie. Tuttavia, i risultati di una revisione del 2019 sulla famiglia della pianta, Opuntia dillenii, suggerivano che essa possieda molte proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Altri risultati della ricerca suggeriscono che il nopal può alleviare il dolore, potenziare l’attività immunitaria e proteggere il fegato.

Per questi motivi sono state entrambe le parti della pianta di nopal per trattare e prevenire una serie di condizioni e sintomi, tra cui:

Glaucoma

Ferite

Affaticamento e stanchezza

Problemi epatici

Ulcere

Aiuta a gestire il diabete

In Messico, le piante di cactus svolgono anche un ruolo nella medicina tradizionale per il trattamento del diabete.

Gli autori di uno studio condotto su un piccolo campione di 14 persone affette da diabete di tipo 2 hanno testato gli effetti del nopal. I due gruppi di partecipanti hanno consumato una colazione ad alto contenuto di carboidrati. Un gruppo ha consumato nopal a colazione, mentre l’altro no. Il gruppo che aveva consumato nopal aveva registrato livelli significativamente più bassi di glucosio nel sangue e di insulina dopo il pasto rispetto ai partecipanti che non avevano assunto nopal. Inoltre, come la maggior parte delle frutta e verdura, il nopal e il fico d’India contengono fibra, che è utile per gestire il diabete.

Questi alimenti sono fondamentali per una dieta ricca di fibre anche per abbassare il glucosio, ridurre i livelli di insulina e migliorare i livelli di lipidi, o composti grassi, nel sangue.

Il Nopal per perdere peso

La fibra naturalmente presente nel nopal si dimostra un prezioso alleato per il controllo dell’appetito e il supporto alla perdita di peso. Questo perché agisce in modo benefico legandosi ai grassi presenti nella dieta e aumentandone l’eliminazione.

Quando si consuma un pasto ricco di grassi, una parte di esso si lega alla fibra del nopal formando un complesso insolubile. Questo complesso non può essere digerito né assorbito dall’organismo e viene quindi eliminato senza essere metabolizzato, il che significa che le calorie provenienti da quei grassi non contribuiscono all’assunzione calorica complessiva.

Questo meccanismo si traduce in una riduzione dell’assorbimento calorico complessivo, supportando così la perdita di peso all’interno di una dieta equilibrata.

Proprietà antiossidanti

Il cactus di nopal è ricco di antiossidanti, e uno studio del 2013 ha dimostrato che il cactus è in grado di ridurre lo stress ossidativo. Gli antiossidanti possono portare benefici a tutti, indipendentemente dall’età e dalle condizioni preesistenti.

Aiuta in caso di prostata ingrossata

La prostata ingrossata può essere un problema serio per gli uomini arrivati verso i 50 anni, causando la necessità di urinare più frequentemente. Ricerche preliminari hanno dimostrato che il cactus di nopal potrebbe aiutare a trattare la prostata ingrossata e potrebbe persino essere efficace nel trattare il cancro alla prostata, ovvero potrebbe essere in grado di farlo con meno effetti collaterali rispetto ai farmaci tradizionali prescritti.

Come si consuma il Cactus di Nopal

Il cactus di Nopal (ovvero le pale del fico d’india) può essere consumato in una varietà di modi, sia crudo che cotto. Le foglie giovani e tenere possono essere aggiunte alle insalate per aggiungere un tocco croccante e fresco, mentre le foglie più mature possono essere cotte e utilizzate in piatti come zuppe, stufati e piatti a base di verdure.

Una delle preparazioni più popolari è la “nopales“, che consiste nel tagliare le foglie di cactus in strisce sottili e cucinarle con cipolle, pomodori e spezie per creare un contorno saporito e nutriente. In alcune regioni, il succo di cactus di Nopal è anche disponibile come integratore alimentare, confezionato per massimizzare i suoi benefici per la salute.

Rischi, allergie e effetti collaterali

Il cactus di nopal è considerato più sicuro quando consumato come alimento anziché come integratore; questo comporta meno effetti collaterali. Anche se gli integratori sono considerati potenzialmente sicuri, sono necessarie più studi a supporto.

Gli effetti collaterali potenziali degli integratori di cactus di nopal includono:

mal di testa

nausea

gonfiore

diarrea, o aumento delle feci

Le donne in gravidanza o che stanno cercando di rimanere incinte non dovrebbero assumere integratori di cactus di nopal, poiché non ci sono informazioni affidabili sulla sicurezza.

