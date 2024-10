Studentessa finisce all’ospedale dopo aver mangiato un piatto di pasta al pesto: ti spiego cosa è successo

Una studentessa universitaria di Milano è stata ricoverata dopo aver mangiato un piatto di pasta al pesto. I medici sospettavano un problema neurologico, poi hanno considerato addirittura una gravidanza, ma la causa era un’altra...

La storia di una studentessa spagnola in Erasmus a Milano sta facendo il giro del web. Cosa è accaduto? Quello che sembrava un pranzo innocuo si è trasformato in una vera e propria odissea: poco dopo aver consumato un piatto di pasta al pesto, infatti, la giovane è stata ricoverata d’urgenza.

La ragazza aveva ordinato la pasta in un ristorante di Milano. “Sembrava tutto normale, non percepivo alcun sapore avariato” ha raccontato in un video diventato virale sui social. Tuttavia, pochi minuti dopo aver lasciato il locale, ha iniziato a sentirsi male.

“La mia lingua era insensibile e mi sentivo estremamente debole“. Questi sintomi sono stati seguiti da vertigini, confusione mentale e difficoltà motorie, tanto che la giovane è svenuta.

Fortunatamente, alcuni passanti l’hanno soccorsa e trasportata d’urgenza al pronto soccorso. Inizialmente ricoverata nel reparto di psichiatria per sospetti problemi neurologici, la studentessa è stata successivamente trasferita in ginecologia, dove si è pensato che fosse incinta. Ma la vera causa che aveva scatenato tutto era un’altra.

La causa

Solo dopo esami approfonditi si è scoperto che la causa del suo malessere era un’intossicazione da istamina, una tossina prodotta dal deterioramento del pesto che aveva consumato. Si trattava dunque, a tutti gli effetti, di un’intossicazione alimentare.

La vicenda, che ha rapidamente catturato l’attenzione su TikTok grazie al racconto della stessa protagonista, ci ricorda l’importanza della corretta conservazione degli alimenti.

L’intossicazione da istamina, infatti, è un problema legato al consumo di alimenti mal conservati. Nel caso specifico del pesto, è stata causata dal fatto che il condimento era rimasto troppo a lungo fuori dal frigorifero dopo l’apertura.

L’istamina può svilupparsi in alcuni alimenti come pesce, formaggi stagionati e salse se non mantenuti correttamente. I sintomi di questa intossicazione sono simili a quelli di una forte allergia: nausea, mal di testa, confusione e persino difficoltà respiratorie.

La giovane ha ammesso di non aver mai pensato che un prodotto apparentemente semplice come il pesto potesse diventare così pericoloso se conservato male. “Non avevo idea che una cattiva conservazione potesse causare questi sintomi” ha raccontato nel suo video.

Dopo la sua traumatica esperienza, la ragazza ha voluto sensibilizzare il pubblico sui social media, spiegando quanto sia fondamentale seguire le indicazioni di conservazione riportate sulle etichette degli alimenti.

“È qualcosa che può succedere a chiunque“, ha avvertito, invitando tutti a fare maggiore attenzione alla sicurezza alimentare. Ha inoltre consigliato di non sottovalutare mai le date di scadenza e di refrigerare correttamente gli alimenti, anche quelli di uso quotidiano come le salse pronte.

