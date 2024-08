Stai bevendo nel modo giusto? Ecco come idratarsi in modo corretto, secondo la scienza

Bere una grossa quantità di acqua tutta insieme è una strategia di idratazione sbagliata e molto dannosa per l'organismo: vediamo perché

Bere acqua è fondamentale per la salute – soprattutto durante i mesi estivi, quando il caldo e la sudorazione aumentano il rischio di disidratazione.

Essere disidratati per molto tempo può causare stanchezza, mal di testa, crampi muscolari e persino problemi più seri, come affaticamento dei reni o cistite.

Eppure, nonostante l’importanza dell’idratazione quotidiana (confermata anche da studi scientifici), molte persone faticano ancora ad adottare l’abitudine di bere – o si idratano in modo scorretto.

Qual è il modo corretto e più sano di bere, per evitare di incorrere in problemi di salute? Vediamo insieme.

Il metodo corretto per bere

Se bere non rientra nelle nostre abitudini ma ci sentiamo forzati a farlo per via del grande caldo, potremmo essere portati ad “attaccarci alla bottiglia” e a bere una grossa quantità di acqua in una sola volta per recuperare. Nulla di più sbagliato!

Bere poco e spesso è meglio che bere tanto tutto in una volta: contrariamente a quanto si pensa, bere grandi quantità di acqua in un breve periodo di tempo può sovraccaricare i reni e disturbare l’equilibrio elettrolitico del corpo.

Dovremmo invece bere regolarmente durante il giorno per mantenere il corpo idratato in modo costante e a supportare le sue funzioni vitali: il consiglio degli esperti è quello di bere un bicchiere d’acqua (non troppo fredda) ogni ora circa.

Quanto bere? In generale, si consiglia di bere circa 2 litri di acqua al giorno, corrispondenti a circa 8 bicchieri.

Tuttavia, la quantità di acqua raccomandata varia a seconda di diversi fattori, come l’età, il sesso, il livello di attività e le condizioni climatiche: è importante ascoltare il proprio corpo e bere di più se si suda molto, se si soffre molto per il caldo, se si pratica sport.

Ecco alcuni consigli per bere più acqua durante il giorno:

possiamo aggiungere della frutta o della verdura all’acqua per darle un sapore più gradevole, preparando in casa delle sanissime acque aromatizzate che non prevedono l’aggiunta di zucchero o dolcificanti (Leggi anche: Acqua di cetriolo: i benefici che non ti aspetti dalla bevanda più rinfrescante e detox dell’estate, facilissima da preparare)

per darle un sapore più gradevole, preparando in casa delle sanissime acque aromatizzate che non prevedono l’aggiunta di zucchero o dolcificanti (Leggi anche: Acqua di cetriolo: i benefici che non ti aspetti dalla bevanda più rinfrescante e detox dell’estate, facilissima da preparare) ricordiamo di bere un bicchiere d’acqua prima di ogni pasto e spuntino

portiamo una borraccia sempre con noi , da riempire regolarmente

, da riempire regolarmente beviamo un bicchiere d’acqua prima di andare a letto e come prima cosa al mattino (il corpo ha bisogno di reintegrare l’acqua persa con il sudore durante la notte)

teniamo una bottiglia sempre vicino alla nostra postazione di studio o di lavoro, per ricordarci di bere.

Ricordiamo inoltre che, oltre a bere acqua, è importante anche seguire una dieta sana e ricca di frutta e verdura – alimenti naturalmente ricchi di acqua. In caso di dubbi o domande, è sempre consigliabile consultare il proprio medico.

