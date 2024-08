Il nuovo video di Zerocalcare è il riassunto spassosissimo della prima settimana delle Olimpiadi che devi assolutamente vedere

Zerocalcare commenta in modo esilarante le Olimpiadi, o meglio le reazioni che l’opinione pubblica e la politica stanno avendo su quanto successo nella prima settimana

Ormai non si parla di altro che di Olimpiadi che si stanno svolgendo a Parigi e anche Zerocalcare con un video ha voluto dire la sua, chiaramente in modo molto ironico, sul tema asserendo che “stanno regalando una fotografia bellissima di questo Paese”.

Il filmato parte dalle reazioni scandalizzate di cattolici e conservatori per il momento della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi in cui un gruppo di drag queen ha messo in scena quella che in molti avevano interpretato come l’Ultima cena di Gesù, ma che non in realtà non era l’Ultima cena. Si è arrivati persino a parlare della sodomia nel cuore di Gerusalemme, salvo poi scoprire che non c’entrava assolutamente niente. Insomma, già l’esordio era un pochino sopra le righe.

Poi si parla di Benedetta Pilato, la “pischella di 19 anni che è arrivata quarta” e che comunque è contenta del risultato dato che è andata alle Olimpiadi. Peccato che in diretta tv venga “asfaltata” da chi le chiede “ma cosa ridi?” e le dice che “era meglio se andavi a raccogliere le nocchie” (ovvero le nocciole). Addirittura c’è chi propone di fare harakiri per la colpa di non aver preso una medaglia e chi sostiene che il proprio cane a Sperlonga nuoti meglio.

La polemica politica per l’atleta algerina Imane Khelif

Ma arriviamo all’apice: il match di pugilato tanto discusso tra Angela Carini e l’atleta algerina Imane Khelif che avrebbe dovuto sollevare un tema importante ovvero la quantità di testosterone quando ci sono questi casi limite.

Chiaramente, però, la politica ha deciso di declinarlo con “sobrietà” inneggiando al fatto che sia “dotata” come un uomo, con l’artista che fa una serie di esempi esilaranti delle reazioni di alcuni politici. Peccato che Imane Khelif sia a tutti gli effetti una donna e sia anche stata sconfitta in passato da donne.

Nel dubbio Zerocalcare, vista la polemica aspra che si è accesa, consiglia di farsi una camomilla per evitare di farsi venire un infarto prima di ferragosto. Esorta anche a mettere dei paletti a questo “circo” che poco c’entra con lo sport. E dalla prima settimana è tutto, cosa succederà nella seconda e quanto si parlerà a sproposito nuovamente?

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: