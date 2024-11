Whoopi Goldberg lancia una rete dedicata esclusivamente agli sport femminili trasmessi in diretta

All Women’s Sports Network è dedicata alla trasmissione di sport femminili in diretta per colmare il vuoto di visibilità che le atlete hanno subìto nel corso degli anni

Whoopi Goldberg ha recentemente lanciato All Women’s Sports Network (AWSN) in collaborazione con JungoTV, una rete dedicata esclusivamente alla trasmissione di sport femminili in diretta.

Questo canale mira a colmare il vuoto di visibilità che molte atlete e squadre femminili hanno subito nel corso degli anni, trasmettendo eventi sportivi da campionati di alto livello come la UEFA Women’s Nations League, la Women’s National Basketball League (WNBL) e la International Basketball Federation (FIBA).

Lanciato ieri su piattaforme come VIZIO WatchFree+ negli Stati Uniti e JioTV in India, AWSN copre un vasto pubblico internazionale in oltre 65 Paesi, raggiungendo potenzialmente due miliardi di persone.

Goldberg ha spiegato che la sua idea nasce dal desiderio di vedere le atlete ricevere il riconoscimento e l’esposizione che meritano, in un settore spesso dominato dagli sport maschili. La rete è pensata per offrire uno spazio in cui donne e ragazze possano trovare modelli di riferimento sportivi e sentirsi ispirate a partecipare o sostenere l’atletica femminile.

La programmazione coprirà vari sport

Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la normalizzazione degli sport femminili come parte integrante del panorama sportivo internazionale. AWSN prevede di trasmettere fino a 2000 ore di eventi sportivi in diretta entro il 2025, un’iniziativa che include partite di calcio, basket, hockey e molto altro.

La programmazione copre vari sport, da quelli più popolari a quelli meno conosciuti, riflettendo la diversità e la vastità del talento femminile nel mondo dello sport. La rete si è anche assicurata una partnership con CommonSpirit Health, un sistema sanitario statunitense che supporterà la missione di AWSN per promuovere la salute delle donne.

George Chung, co-fondatore e CEO di JungoTV, ha sottolineato che AWSN risponde alla crescente domanda di contenuti sportivi femminili, offrendo agli appassionati una piattaforma per seguire le loro atlete preferite e una copertura sportiva continua. Questo progetto si distingue per il suo approccio inclusivo e globale, cercando di rendere visibile la passione e la dedizione delle atlete, spesso trascurate dai principali media sportivi.

AWSN non solo si propone come piattaforma di trasmissione, ma intende diventare una vera e propria comunità per fan e atlete, unendo persone di tutte le età e da ogni parte del mondo. Goldberg spera che AWSN possa diventare un punto di riferimento per chi desidera vedere lo sport come un veicolo di uguaglianza e di ispirazione, abbattendo le barriere di genere che storicamente hanno limitato la visibilità delle donne nello sport.

https://www.instagram.com/reel/DCUbUCpvFnT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

