Vuoi mantenere le tue ossa forti? Prova con l’allenamento combinato mente-corpo

Secondo una recente ricerca alcuni specifici esercizi fisici che combinano la meditazione e il respiro possono aumentare la densità ossea nelle persone affette da osteoporosi.

Invecchiando, le nostre ossa semplicemente non sono più forti come lo erano una volta e con l’osteoporosi, quando le ossa sono particolarmente più fragili, la gestione della salute delle ossa diventa essenziale per invecchiare bene e prevenire lesioni potenzialmente letali.

La buona notizia è che, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation, le persone che soffrono di osteoporosi possono trarre beneficio da un tipo specifico di esercizio fisico, che potrebbe anche aumentare la loro densità ossea.

Lo studio

Per questo studio, i ricercatori volevano valutare l’impatto che l’esercizio mente-corpo potrebbe avere sugli anziani affetti da osteoporosi. Dato che il movimento mente-corpo può migliorare la flessibilità, l’equilibrio e ridurre il dolore, gli autori dello studio hanno affermato di aver teorizzato che potrebbe essere un buon metodo per i pazienti affetti da osteoporosi.

Analizzando 39 studi randomizzati e controllati sull’esercizio mente-corpo e sull’osteoporosi, che includevano oltre 2.300 persone, i ricercatori sono stati in grado di determinare quanto questo esercizio sia benefico.

Non solo l’esercizio mente-corpo ha migliorato la densità minerale ossea e il contenuto minerale osseo nei partecipanti, ma ha anche migliorato la qualità della vita migliorando la funzione delle gambe, riducendo il dolore e persino riducendo la paura associata all’osteoporosi.

Questi risultati rappresentano un’ottima notizia per le persone che hanno a che fare con l’osteoporosi, e non solo. Ma quali esercizi ci fanno bene? Qualsiasi forma di esercizio che associa il movimento all’attenzione mentale e alla respirazione, come:

Fonte: PubMed

