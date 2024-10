Non solo Sinner, l’Italia ha la più forte squadra di tennis di sempre

Jannik Sinner è di certo il più forte tennista italiano di tutti i tempi, l’unico ad aver raggiunto il primo post nel ranking ATP e – notizia recente – l’unico che resterà al primo posto matematicamente fino a fine anno. Ma è tutto il tennis italiano che sta vivendo il momento più splendente che abbiamo mai visto

Jannik Sinner è il numero 1 al mondo del tennis maschile (e lo sarà matematicamente almeno fino a fine anno), e ci ha anche portato a vincere la Coppa Davis 2023 dopo quasi 50 anni.

Ma non è l’unica stella a brillare nel tennis italiano, che sta vivendo di certo il momento più splendente che abbiamo mai visto.

Non dimenticheremo il 2024: innanzitutto, l’Italia, per la prima volta nella sua storia, porterà almeno un suo rappresentante alle Finals ATP e WTA in tutte le categorie maschile e femminile, doppio e singolo, con:

Jannik Sinner nel singolare maschile

nel singolare maschile Andrea Vavassori e Andrea Bolelli nel doppio maschile

nel doppio maschile Jasmine Paolini sia nel singolo che nel doppio femminile (qui con Sara Errani)

Un risultato che fino a poco tempo fa sembrava impossibile.

UN'ALTRA PAGINA DI STORIA PER IL TENNIS ITALIANO 🎾🇮🇹Per la prima volta nella sua storia l'Italia porterà almeno un suo rappresentante alle Finals ATP e WTA di singolare e di doppio Posted by Eurosport Italia on Friday, October 11, 2024

E, se Jasmine Paolini ha purtroppo perso ai quarti di finale del WTA1000 Wuhan Open, è comunque l’unica tennista ad essere nella top 10 sia nella classifica del singolare che in quella del doppio, dove i successi con Sara Errani continuano ad arrivare.

Da oggi, Jasmine Paolini è l'unica tennista ad essere presente nella top10 del ranking WTA sia del singolare che del doppio ✨🎾Un risultato che corona una stagione davvero strepitosa 💙 Posted by Eurosport Italia on Monday, October 7, 2024

Dopo l’immenso oro olimpico di Parigi 2024 (che ha seguito il bronzo di Lorenzo Musetti, prima medagli olpimpica per il nostro Paese dopo 100 anni), la “coppia d’oro” ha infatti conquistato anche il WTA 1000 di Pechino, dove, dopo 1 ora e 29 minuti di contesa, le azzurre hanno battuto il tandem formato dalla taiwanese Hao-Ching Chan e dalla russa Veronika Kudermetova.

Le nostre incredibili ragazze, solo 2024, hanno conquistato in totale cinque finali, di cui una Slam, quattro titoli, un oro olimpico.

Ma, parlando di doppio, anche gli uomini hanno molto da dire. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno trionfato infatti nel doppio maschile dei China Open, mentre lo stesso Andrea Vavassori ha vinto anche il doppio misto agli US Open (con Sara Errani) che ha visto a sua volta trionfare anche il nostro Jannik Sinner.

MERAVIGLIOSA LA NOSTRA COPPIA 🤩🤩 Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il torneo di doppio maschile del China Open: terzo titolo dell'anno per gli azzurri 🏆🇨🇳#EurosportTENNIS #Tennis #ChinaOpen #Bolelli #Vavassori pic.twitter.com/AbQOH74KPH — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 2, 2024

The last but not the least: la Nazionale Italiana di tennis con sindrome di Down è diventata Campione del Mondo nel doppio: la coppia composta da Emanuele Bezzi e Gabriele Vietti ha trionfato nel torneo di doppio, classe II2, battendo la favoritissima coppia australiana formata da Timothy Gould e Aman Ramadani.

E ora forza Jannik, che ha appena conquistato l’accesso alla finale del Masters 1000 di Shanghai, incoronandosi così numero 1 al mondo almeno fino a fine 2024.

