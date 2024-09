Tarzan movement: cos’è e come si pratica la disciplina che unisce yoga, calisthenics e arrampicata sugli alberi

Una tendenza emergente nel mondo del fitness, nota come "Movimento Tarzan", sta insegnando ai seguaci ad abbracciare il loro "gorilla" interiore camminando a quattro zampe e dondolandosi dagli alberi.

Un numero crescente di persone sta trovando conforto dalle sfide della vita moderna ritornando a uno stile di vita più primordiale, che ricorda i nostri antenati evolutivi, come gli scimpanzé, stiamo parlando del Tarzan movement; scopriamo cos’è, come si pratica e quali sono i principali benefici per il corpo e la mente.

Cos’è il Tarzan movement

Questa tendenza emergente del fitness, nota come “Movimento Tarzan” o semplicemente Tarzan movement, coinvolge gli appassionati che adottano uno stile di vita che include il camminare a quattro zampe, arrampicarsi sugli alberi, imitare le vocalizzazioni degli scimpanzé e in generale il riconnettersi con il proprio gorilla interiore.

Con sede in Spagna, il fondatore del Movimento Tarzan Victor Fleites e il suo piccolo gruppo di istruttori, infatti, offrono lezioni che includono arrampicarsi sugli alberi a quattro zampe, dondolarsi dai rami, accovacciarsi, emettere versi da scimmia e imparare a imitare i movimenti degli animali in tutta la foresta.

Fleites insegna ai suoi studenti a muoversi imitando i movimenti delle scimmie nella foresta, saltando sul terreno, tra i cespugli e sugli alberi, sempre a piedi nudi e su quattro zampe. I suoi corsi non si svolgono in un luogo fisso, ma il 33enne li organizza in diverse parti del mondo, come Bali e l’Isola di Sumatra in Indonesia, così come negli Stati Uniti, in Finlandia e Andorra.

In altre parole, possiamo dire che il Tarzan movement combina esercizi ed elementi da varie discipline come yoga, animal flow, calisthenics e parkour.

Questo è quanto affermato dal fondatore in un’intervista a The Indipendent:

È un modo per riconnettersi con quella forza, per poter essere funzionali ma divertirsi allo stesso tempo, per farlo insieme, per farlo nella natura. Questa è la caratteristica principale del movimento basato su questi tre bisogni.

Come si pratica e quali sono gli esercizi principali del Tarzan movement

Il “Tarzan Movement”, ideato da Jonathan Fleites, si ispira ai movimenti degli animali, in particolare delle scimmie, e si focalizza su una forma di allenamento naturale e primitivo.

Gli esercizi principali coinvolgono l’uso del corpo a piedi nudi e a quattro zampe, favorendo una connessione con la natura e una mobilità funzionale. Ecco alcuni esempi di esercizi praticati nel Tarzan Movement:

Quadrupedia : camminare o correre su quattro arti, simulando il movimento delle scimmie. Salti tra i rami : esercizi che riproducono i salti da un ramo all’altro, migliorando coordinazione e agilità. Arrampicata su alberi o strutture : potenzia la forza del corpo e la capacità di muoversi in ambienti naturali. Rotolamenti : movimenti fluidi e continui a terra per sviluppare flessibilità e controllo. Balzi e affondi su terreni irregolari : per allenare l’equilibrio e la stabilità in situazioni naturali. Trascinamento : esercizi di spinta o tiro a terra per rafforzare la parte superiore e inferiore del corpo. Oscillazioni : oscillare da una presa a un’altra, utilizzando solo le mani e le braccia, come nel movimento tra le liane.

Benefici del Tarzan movement

Il Tarzan Movement offre numerosi benefici fisici e mentali, grazie al suo approccio naturale e olistico all’allenamento. Ecco alcuni dei principali vantaggi:

Miglioramento della mobilità : i movimenti ispirati agli animali, come la quadrupedia e l’arrampicata, aiutano a potenziare la flessibilità e la capacità di muoversi in modo più fluido e naturale. Aumento della forza funzionale : questo tipo di allenamento coinvolge tutto il corpo, sviluppando forza funzionale, ovvero la capacità di utilizzare i muscoli in modo efficace nelle attività quotidiane. Miglioramento della coordinazione e dell’equilibrio : i movimenti dinamici e su terreni irregolari, come i salti e le oscillazioni, migliorano l’equilibrio e la capacità di coordinare movimenti più complessi. Connessione con la natura : il fatto di praticare questi esercizi all’aperto, spesso in ambienti naturali come foreste o spiagge, aiuta a migliorare il benessere psicologico e la connessione con l’ambiente circostante. Riduzione dello stress : il contatto con la natura e il movimento libero stimolano il rilascio di endorfine, riducendo lo stress e migliorando l’umore. Migliora la postura : l’uso costante di posizioni come quella a quattro zampe e il movimento dinamico aiutano a correggere cattive abitudini posturali. Aumento della resistenza e dell’agilità : gli esercizi continui e vari, che includono salti, arrampicate e movimenti rapidi, incrementano la capacità cardiovascolare e l’agilità. Sviluppo della consapevolezza corporea : il Tarzan Movement richiede una grande attenzione ai movimenti del corpo e al proprio spazio, migliorando la consapevolezza di sé.

