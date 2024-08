Tamberi sta di nuovo male ma salterà comunque stasera, forza Gimbo, non mollare!

Gianmarco Tamberi, il nostro campione di salto in alto, sta di nuovo male, stanotte ha avuto un’altra colica renale e la sua finale di oggi 10 agosto è molto a rischio. In un post su Instagram riferisce le sue condizioni ma anche che proverà comunque ad essere in pedana. Forza Gimbo!

Gimbo siamo tutti con te! Stanotte Gianmarco Tamberi è stato di nuovo male, svegliato da una nuova colica renale che rischia di compromettere seriamente la finale di salto in alto, con la quale sperava di difendere il titolo di campione olimpico conquistato a Tokyo.

Il nostro campione di salto in alto è arrivato a Parigi con un giorno di ritardo fermato da una colica renale che lo ha costretto al ricovero prima della partenza per le Olimpiadi. Ma non aveva rinunciato a saltare, tanto da conquistare comunque la finale in programma oggi 10 agosto alle 19.00.

Leggi anche: Tamberi è arrivato a Parigi nonostante il calcolo renale: “Darò l’anima fino all’ultimo salto”. Non mollare, campione!

Ma stanotte Tamberi è stato di nuovo male e in un lungo post di Instagram ha espresso il suo dolore, non solo fisico, per una gara che rischia seriamente di non andare come tutti noi speravamo.

È tutto finito… Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo […] Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un’altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell’infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui

A luglio 2016, infatti, poche settimane prima delle Olimpiadi di Rio, Tamberi tenta un salto per superare i 2.41 e all’improvviso un dolore lancinante: lesione al legamento della caviglia sinistra e stop forzato di quattro mesi.

La diagnosi non lascia spazio a dubbi: gesso e addio ai Giochi quando era tra i favoriti. Ma a Tokyo il grande campione ha decisamente battuto il destino che sembrava essersi accanito contro di lui, vincendo quel magnifico oro che tutti noi ricordiamo. E ora a Parigi doveva arrivare ancora tra i favoriti per difendere il titolo olimpico.

Scenderò in pedana comunque questa sera? Sì, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…

Forza Gimbo, siamo tutti con te!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Marco Tamberi/Instagram

Leggi anche: