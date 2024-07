Studente congolese inventa un tapis roulant in legno che funziona perfettamente senza elettricità

In un paese dove l'accesso all'elettricità e alle palestre è limitato, Désiré Kabengela, giovane studente congolese, ha inventato un tapis di corsa meccanico in legno

Quando si decide di iniziare a correre a casa, solitamente si acquista un tapis roulant in un negozio di articoli sportivi o online. Una volta ricevuto, lo si assembla, lo si collega alla corrente elettrica e si è pronti per una sessione di allenamento nel soggiorno o sulla terrazza. Tuttavia, nella Repubblica Democratica del Congo, le cose non sono così semplici: anche in città come Goma, l’elettricità non è sempre disponibile. Qui entra in gioco l’ingegno di Désiré Kabengela, un giovane studente congolese che ha creato un tapis roulant meccanico in legno nel suo garage, conforme agli standard internazionali.

Potrebbe sembrare strano, ma è vero: Kabengela ama creare oggetti in legno, quindi ha scelto questo materiale e, utilizzando il suo garage come laboratorio, ha realizzato un tapis roulant che risponde alle esigenze di tutti gli sportivi, dagli amatori in cerca di attività quotidiana ai professionisti che vogliono migliorare la loro resistenza. I primi modelli, prodotti artigianalmente, sono già disponibili per la vendita.

Approvato dagli sportivi

Il tapis roulant di Désiré non solo favorisce l’attività fisica quotidiana, ma aiuta anche a prevenire malattie cardiovascolari e riduce il rischio di ipertensione. Questo tapis roulant meccanico ha già ottenuto l’approvazione di molti sportivi professionisti e esperti del settore. Benefit Karwichi Emmanuel, un allenatore sportivo, ha affermato:

In qualità di allenatore, questo strumento è fantastico. Se avessimo un governo responsabile, dovremmo sostenere tali iniziative. Tuttavia, bisogna migliorare i rumori, perché aumentano con la velocità.

Désiré sta quindi lavorando per migliorare il suo tapis di corsa sulla base dei feedback ricevuti. Questa invenzione può sembrare superata per noi, ma in paesi come la Repubblica Democratica del Congo, dove l’accesso alle palestre è limitato e l’elettricità non è sempre disponibile, rappresenta una svolta.

Il tapis roulant meccanico permette di allenarsi senza corrente elettrica e senza dover pagare l’abbonamento a una palestra. Serve solo un pavimento piano per utilizzarlo, la velocità di corsa dipende dal peso e dall’energia dell’utilizzatore, rendendolo adatto a tutte le età.

