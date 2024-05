Questa squadra di ragazze ha dominato un campionato di calcio maschile (rimanendo imbattute)

18 vittorie e 4 pareggi, 61 gol fatti e 11 subiti: e pensare che inizialmente le altre squadre e i dirigenti non volevano nemmeno farle giocare

Le Queens Park Ladies hanno dimostrato al mondo del calcio che il talento e la determinazione non hanno genere. In una stagione spettacolare, la squadra femminile under 12 ha conquistato il titolo di “invincibili” vincendo il campionato composto da squadre maschili.

Con 18 vittorie e quattro pareggi su 22 partite giocate, le Queens Park Ladies hanno mostrato una prestazione eccezionale, segnando 61 gol e subendone solo 11. Il loro successo è stato reso ancora più straordinario dal fatto che si trattava della loro prima stagione nella terza divisione della Bournemouth Youth Football League.

Inizialmente sottovalutate dai loro concorrenti maschili e dai dirigenti della contea che hanno detto loro che avrebbero dovuto giocare in una competizione per sole donne, le ragazze del Queens Park Ladies hanno rapidamente dimostrato il loro valore sul campo. Il difensore Edith ha raccontato che, nonostante lo scetticismo dei ragazzi, la squadra ha saputo dimostrare la propria capacità di giocare al loro stesso livello, se non addirittura superarlo.

L’allenatore spera che altre ragazze possano essere incoraggiate dal loro esempio

L’allenatore della squadra, Toby Green, ha lodato il duro lavoro e l’impegno delle ragazze, sottolineando che il loro successo è stato il risultato di un lavoro incessante in allenamento e in partita che ha permesso loro di essere promosse nella seconda divisione da imbattute.

Il fatto che abbiano subito solo 11 gol in tutta la stagione è stato definito “eccezionale” da Green, che ha anche espresso la speranza che il successo delle ragazze possa ispirare altre giovani a intraprendere la strada del calcio.

La storia delle Queens Park Ladies è un esempio di come la determinazione e il talento possano superare le barriere di genere nel mondo dello sport. La loro vittoria ha dimostrato che le ragazze possono competere con successo contro i ragazzi, sfatando stereotipi e facendo capire a tutti che il calcio non è certo solo “cosa per maschi”.

Per le ragazze della squadra, questa stagione è stata un’esperienza indimenticabile di crescita personale e sportiva. Hanno dimostrato di essere non solo atlete talentuose, ma anche un modello di determinazione per altre ragazze che aspirano a seguire le loro passioni nel calcio superando i pregiudizi e scrivendo una pagina memorabile nella storia del calcio.

Mission accomplished ✅️INVINCIBLES – incredible.The girls should be so proud of themselves!Most footballing… Posted by Queens Park Ladies on Sunday, April 14, 2024

