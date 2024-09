Sheetal Devi, l’arciera senza braccia che tira con i piedi sta emozionando tutti alle Paralimpiadi

Sheetal Devi è nata senza le braccia, ma dà del filo da torcere ai colleghi alle Paralimpiadi tirando con i piedi e battendo record del mondo

Sheetal Devi, giovane arciera indiana di 17 anni, sta emozionando tutti con le sue performance straordinarie ai Giochi Paralimpici di Parigi, dove ha stabilito un nuovo record mondiale nel tiro con l’arco. La sua particolarità risiede nel fatto di essere nata senza braccia e per questo utilizza una tecnica unica tirando con i piedi che le permette di competere ai massimi livelli, dimostrando una determinazione fuori dal comune.

Extraordinary courage, commitment & a never-give-up spirit are not linked to medals…#SheetalDevi, you are a beacon of inspiration for the country—and the entire world.

Almost a year ago, as a salute to your indomitable spirit, I had requested you to accept any car from our… pic.twitter.com/LDpaEOolxA

— anand mahindra (@anandmahindra) September 2, 2024