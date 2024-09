Saltare? L’attività fisica più potente che c’è: ti spiego tutti i benefici

Saltare su un trampolino è l’attività fisica perfetta per tutte le età grazie ai suoi benefici per il corpo e per il sistema linfatico

Il salto su un trampolino elastico (rebounding) è un’attività fisica estremamente efficace che offre numerosi benefici per il corpo. A sottolineare il suo ruolo nella promozione della salute cellulare e del sistema linfatico è l’esperta Barbara O’Neill.

Uno degli aspetti più importanti del salto è il coinvolgimento di tre forze: accelerazione, decelerazione e gravità che agiscono simultaneamente su ogni cellula del corpo. Questo stimolo migliora la forza cellulare e aiuta a mantenere l’elasticità e la resistenza del corpo, fattori fondamentali per rallentare il processo di invecchiamento.

Saltare sul trampolino attiva anche il sistema linfatico, che è cruciale per eliminare le tossine dal corpo. A differenza del sistema circolatorio, il sistema linfatico non ha una pompa (come il cuore) e si affida al movimento fisico per funzionare.

È perfetto per tutte le età

Il rimbalzo favorisce l’apertura e la chiusura delle “porte” linfatiche, consentendo l’eliminazione dei rifiuti cellulari, soprattutto dopo il riposo notturno, quando queste porte tendono a rimanere chiuse. Un minuto di rimbalzo al mattino può stimolare l’attività linfatica per tutto il giorno, migliorando il drenaggio dei liquidi e sostenendo il sistema immunitario.

Oltre ai benefici per il sistema linfatico, il rebounding è anche un esercizio a basso impatto che protegge le articolazioni, rendendolo accessibile a persone di tutte le età. La NASA ha persino dimostrato che saltare su un trampolino è più efficiente del jogging in termini di consumo energetico e benefici muscolari, bruciando fino al 68% in più di calorie rispetto alla corsa.

Inoltre, è un’ottima forma di esercizio per migliorare la densità ossea e la postura, oltre a favorire la coordinazione e l’equilibrio, elementi cruciali per il benessere generale. Il salto su un trampolino dunque non solo migliora la salute fisica e cellulare, ma aiuta anche a mantenere il corpo giovane e vitale, rendendolo un’aggiunta ideale a qualsiasi routine di esercizio.

