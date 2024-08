Roncadelle, il comune bresciano di 9mila abitanti e 2 ori olimpici (a distanza di 19 minuti): bravissimi Alice e Giovanni!

Alle Olimpiadi di Parigi brilla Roncadelle, paesino del bresciano: in 19 minuti Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi ottengono due ori

Il 1° agosto è una data magica per l’Italia alle Olimpiadi. Se tre anni fa nel giro di pochi minuti festeggiavamo l’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e quello di Marcell Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, quest’anno abbiamo bissato la stessa impresa.

MA VE NE SIETE ACCORTI ANCHE VOI???1 agosto 2021: 🥇 Gianmarco Tamberi 🥇 Marcell Jacobs #Tokyo20201 agosto 2024: 🥇… Posted by Italia Team on Friday, August 2, 2024

Una giornata memorabile che ha visto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 in appena 19 minuti: quelle di Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi che hanno conquistato i gradini più alti del podio nelle rispettive discipline: kayak e judo.

Due imprese che a distanza così ravvicinata hanno fatto gioire tutta Italia, ma in particolare un piccolo paesino nella provincia di Brescia. Il motivo? I due atleti sono entrambi originari di Roncadelle che conta poco più di 9.000 abitanti e che, da ieri, può fregiarsi di due ori olimpici.

DA RONCADELLE CON FUR…ORI ✨✌️9mila abitanti e due campioni olimpici in meno di 20 minuti!!! 😍Giovanni De Gennaro e… Posted by Italia Team on Thursday, August 1, 2024

In tutto ci sono 4 atleti di Roncadelle alle Olimpiadi

Alle 18.14 Giovanni De Gennaro, carabiniere di Roncadelle, ha ottenuto l’oro nella gara di kayak K1 Slalom. Con una performance impeccabile e una discesa priva di errori, De Gennaro ha recuperato un secondo e mezzo di svantaggio per trionfare alla fine. Il suo commento dopo la vittoria riflette la gioia e il senso di realizzazione che provava: “È un sogno che si avvera, frutto di tanto lavoro e di un pizzico di fortuna”.

Pochi minuti dopo, alle 18.33, Alice Bellandi ha conquistato la medaglia d’oro nel judo 78 kg, battendo l’israeliana Inbar Lanir in una finale avvincente. Bellandi ha dimostrato grande abilità e determinazione, ottenendo la vittoria con un waza-ari, nonostante un labbro sanguinante.

L’orgoglio è doppio per Roncadelle, ma non è finita qui perché è l’unico comune italiano ad avere quattro atleti alle Olimpiadi di Parigi, se contiamo anche Anna Danesi, capitana della nazionale di pallavolo, e Stefanie Horn, specialista nella canoa K1.

Il sindaco Roberto Groppelli ha sottolineato l’importanza di questo risultato, evidenziando quanto sia straordinario che un paese di meno di diecimila abitanti possa vantare un così alto numero di atleti olimpionici. La giornata di oggi non è stata dunque solo un trionfo personale per De Gennaro e Bellandi, ma anche una soddisfazione collettiva per Roncadelle, che ora si ritrova all’improvviso sotto i riflettori internazionali.

🥇 DUE RAGAZZI D’ORO🥇 Congratulazioni Alice e Giovanni Posted by Comune di Roncadelle on Thursday, August 1, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: