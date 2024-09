Come è stato riadattato il Villaggio Olimpico per le Paralimpiadi di Parigi 2024? Ti spiego tutte le modifiche

Il Villaggio Olimpico era già predisposto per l’accessibilità: per questo motivo non c’è stato bisogno di tanti cambiamenti per le Paralimpiadi, ma solamente di piccoli accorgimenti

Il Villaggio degli Atleti dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 ha accolto circa 180 delegazioni di Para atleti provenienti da tutto il mondo. Ma come è stato riadattato per passare dalle strutture dalle Olimpiadi ai Giochi Paralimpici e dunque alle necessità degli atleti disabili?

Fin dall’inizio, a partire dalla progettazione del Villaggio, grande attenzione è stata rivolta all’accessibilità. Gli spazi pubblici, le strade e i marciapiedi sono stati costruiti per facilitare il movimento delle persone con disabilità motorie, rispettando gli standard di accessibilità.

Proprio per questo motivo il direttore Laurent Michaud ha sottolineato che il lavoro necessario per adattare queste aree è minimo, grazie a una pianificazione accurata. Tuttavia sono stati apportati alcuni aggiustamenti, come l’aggiunta di strisce di avviso gialle e nere per identificare eventuali salti poco visibili che potrebbero rappresentare un pericolo di inciampo. Inoltre le fontane pubbliche sono state adattate per garantire l’accesso a tutti, inclusi gli utenti di sedia a rotelle e i cani guida.

Come sono state riviste le aree interne

Per quanto riguarda le aree interne, il Villaggio è dotato di appartamenti specificamente progettati per soddisfare le esigenze degli atleti Paralimpici, con almeno un bagno adattato in ogni unità. Questo approccio ha consentito di concentrarsi su 9.000 posti letto, rispetto ai 14.000 necessari per le Olimpiadi, evitando l’uso di strutture esterne. Sono comunque stati aggiunti maniglioni temporanei nei bagni e sedie a rotelle nelle docce per facilitare i trasferimenti.

L’aspetto degli appartamenti ha subito alcune modifiche estetiche, come il cambio di colore delle coperte e dei letti, che sono passati dal blu al verde. Anche i servizi offerti all’interno del Villaggio, come il ristorante, il minimarket e il centro fitness, sono rimasti invariati rispetto ai Giochi Olimpici, ma con alcune modifiche per migliorare l’accessibilità, come l’altezza dei banconi nel ristorante. Allo stesso tempo le altezze dei buffet sono state riviste e circa una sedia su tre è stata rimossa per consentire agli atleti di posizionarsi sotto i tavoli con le loro sedie a rotelle.

Il Villaggio Paralimpico ha ospitato non solo gli atleti, ma anche 1.300 funzionari tecnici, i cui accessi sono stati separati per garantire un flusso ordinato. Le aree di allenamento sono rimaste attive, permettendo agli atleti di prepararsi per diverse discipline come il basket in carrozzina, il goalball e il para taekwondo.

Grazie a tutte queste misure, il Villaggio degli Atleti di Parigi 2024 ha offerto un ambiente accogliente e inclusivo anche per gli atleti disabili, riflettendo l’impegno della città nel rendere i Giochi Paralimpici un evento davvero accessibile a tutti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Olympics

Ti potrebbe interessare anche: