Questa semplice modifica del plank è adatta ai principianti e fa lavorare tutto il corpo

Il plank è un esercizio completo che puoi svolgere a corpo libero e ovunque tu sia. Scopriamo una variazione di plank estremamente versatile e adatta anche ai principianti.

I plank sono un esercizio davvero completo perché coinvolge tutti i muscoli del corpo, quindi non è da sorprendersi che siano presenti in così tanti allenamenti e routine di esercizi. Si tratta di un movimento estremamente versatile, che puoi adattare al tuo livello di abilità come nel caso che vedremo di seguito.

Come eseguire un plank modificato:

Inizia inginocchiandoti sul tappetino.

Cammina con le mani in avanti, finché il tuo corpo non è completamente disteso.

Appoggia gli avambracci a terra, con le spalle in direzione dei gomiti. Coinvolgi il tuo core.

Tieni la posizione per 30 secondi.

A questo punto appoggia le ginocchia a terra per facilitare il movimento.

Porta le mani indietro verso le ginocchia e ripeti altre 2 o 4 volte.

Di seguito ti lasciamo alcuni suggerimenti e modifiche:

Assicurati di tenere le spalle direttamente sopra i gomiti, senza sporgerti troppo in avanti o indietro, per proteggere le articolazioni. Per coinvolgere il core, contrai l’addome verso l’alto e verso la linea mediana del corpo, cerca di non abbassare i fianchi, per proteggere la parte bassa della schiena. Mantieni il collo in una posizione neutra, guardando verso il suolo proprio davanti alle tue mani.

Quali sono i benefici di questo esercizio?

I plank sull’avambraccio sono incredibili per rafforzare le braccia e le spalle, e abbassarsi sulle ginocchia non cambia la situazione, poiché sentirai ugualmente il lavoro sulle braccia e, soprattutto, sui tricipiti.

Oltre a far lavorare le braccia, questo esercizio adatto ai principianti è ottima per sviluppare la forza generale del core. E, naturalmente, poiché è un movimento a corpo libero, non richiede alcuna attrezzatura e puoi farlo praticamente ovunque.

La conclusione è che, sia che tu stia procedendo verso variazioni di plank più avanzate o che tu abbia semplicemente voglia di un allenamento leggermente più semplice del solito, vale sicuramente la pena includere il plank nella tua routine di allenamento.

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram .

Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti potrebbe interessare: