Quando camminare può essere troppo?

Camminare regolarmente può ridurre il rischio di ipertensione, malattie cardiache e diabete, aiutarti a mantenere un peso nella norma e rafforzare i muscoli e le ossa. Ma, come nel caso della maggior parte degli sforzi fisici, si può esagerare, dicono gli esperti.

Come accennato in precedenza, oltre a migliorare la salute del cuore e a ridurre il rischio di diabete di tipo 2, aumentare il numero dei passi può prolungare la durata della vita. Uno studio su oltre 4.800 adulti statunitensi pubblicato nel 2020 ha rilevato che camminare più passi al giorno è associato a un rischio inferiore di morte per tutte le cause rispetto a camminare meno.

Detto questo, la tua capacità di accumulare km in modo sicuro dipende da alcuni fattori, tra cui età, livello di forma fisica, salute delle articolazioni e condizioni ambientali, come il tempo e l’accesso ai marciapiedi.

Chi dovrebbe stare attento a camminare troppo?

Anche se la maggior parte di noi potrebbe trarre beneficio dalla camminata, alcune persone dovrebbero fare attenzione a non oltrepassare i limiti.

Le persone con problemi cardiopolmonari come la pressione alta (ipertensione) e le malattie cardiache devono prestare particolare attenzione a non esagerare con una lunga camminata a causa del suo effetto di aumento della frequenza cardiaca.

Anche problemi muscolari e articolari alle gambe e ai piedi potrebbero impedirti di fare lunghe passeggiate. In questo senso, quindi, le persone con problemi ai piedi e agli arti inferiori, come l’artrite al ginocchio, devono stare attente a non camminare troppo in un giorno per non esacerbare queste condizioni.

Altri soggetti che potrebbero dover limitare la camminata sono coloro che soffrono di patologie respiratorie, come asma o broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), nonché gli anziani.

Come sapere se stai camminando troppo

Una lunga camminata può farti sentire rinvigorito. Tuttavia, non dovrebbe causare lesioni da uso eccessivo.

Allora come fai a sapere se stai camminando troppo? Fai attenzione ai segni fisici: se hai dolore alle articolazioni, rigidità nel corpo o sensazioni anomale nelle articolazioni, riduci la distanza o prenditi un giorno di riposo. Consulta il tuo medico se il dolore non migliora o ritorna dopo una pausa dalla camminata.

Altri indicatori che ti alleni troppo includono difficoltà a dormire, cambiamenti di umore, come irritabilità o ansia e un aumento della frequenza cardiaca a riposo. Questi potrebbero essere segnali che il tuo corpo è stressato e ha bisogno di riposo.

Fonte: Everyday Health

