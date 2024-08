Quali sono le tipologie di movimento di cui ha bisogno il nostro corpo per stare bene?

Fare attività fisica è senza dubbio essenziale per il nostro benessere fisico e psicologico, ma quali sono i movimenti di cui abbiamo bisogno? Lo hanno detto gli esperti.

Camminare è senza dubbio un’ottima forma di esercizio fisico. È un’attività semplice e accessibile a molti, e numerosi studi dimostrano che ha diversi benefici per la salute. In sostanza, se possibile e le distanze lo permettono, è meglio camminare piuttosto che usare un mezzo di trasporto.

Secondo una ricerca pubblicata nel 2023 sulla rivista European Journal of Preventive Cardiology, fare almeno 2.300 passi al giorno, riduce il rischio di morte per malattie cardiovascolari. Inoltre, esercizi che sfruttano il peso corporeo come la camminata aiutano a prevenire l’osteoporosi, come evidenziato in uno studio pubblicato su Nature Scientific Reports.

Tuttavia, come riportato dalla CNN, alcuni esperti in salute e fitness affermano che, sebbene camminare sia benefico, non rappresenta un esercizio di alta intensità. Tra questi esperti c’è Melissa Boyd, personal trainer certificata e coach, secondo la quale:

Le nostre vite sono così frenetiche: andiamo e torniamo dall’ufficio, restiamo seduti tutto il giorno e poi siamo esausti la sera, quindi fare una breve passeggiata ci fa sentire come se avessimo fatto un grande sforzo, ma camminare è in realtà un movimento di base di cui il corpo ha bisogno per funzionare correttamente, aiutando la circolazione, la digestione e per rilassarsi.

In sintesi, una breve passeggiata, pur apportando benefici, non è un allenamento completo e non produrrà risultati significativi in termini di fitness. Secondo Boyd, la nostra routine settimanale di esercizi dovrebbe includere altri due tipi di movimento, per un totale di tre diverse tipologie di attività fisica.

Il primo tipo di movimento è quello essenziale per il funzionamento quotidiano del corpo, come camminare, allungarsi e piegarsi. Il secondo tipo è il movimento atletico, da svolgere alcune volte alla settimana per migliorare la forma fisica o per allenarsi in uno sport specifico. Il terzo tipo è il movimento sociale, praticato per divertimento o per stare in compagnia, come ballare o giocare a pallavolo. Queste attività non sono percepite come obblighi o attività di base, ma come piaceri e hobby.

Ballare, per esempio, è un ottimo esempio di movimento sociale che favorisce il contatto con gli altri e migliora sia la salute che la forma fisica.

Quindi, camminare è un’attività fondamentale, ma rappresenta solo un tipo di movimento. Per essere davvero in forma, il corpo ha bisogno di una varietà di movimenti.

Muscoli sciolti e flessibili migliorano l’equilibrio e la stabilità, aiutando a prevenire cadute e infortuni nelle attività quotidiane. È anche utile aumentare il battito cardiaco diverse volte alla settimana per la salute cardiovascolare.

In conclusione, ognuno di noi dovrebbe seguire un piano che includa movimenti quotidiani obbligatori, come camminare e fare stretching, insieme a esercizi cardiovascolari, allenamenti di resistenza e attività sociali distribuiti durante la settimana. È consigliabile anche integrare brevi sessioni di movimento nella routine quotidiana, come esercizi durante le pause al lavoro o appuntamenti sociali che includano attività fisica.

