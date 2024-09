Giovane portiere perde una gamba per un cancro alle ossa, Leonardo Bonucci dona 10mila euro per la raccolta fondi

Berkin Arslanogullari ha dovuto subire l’amputazione della gamba per un cancro alle ossa: per lui è stata aperta una campagna di crowdfunding da parte della sua squadra, la Union Berlino

Berkin Arslanogullari, giovane portiere dell’Union Berlino, si sta trovando di fronte a una delle prove più difficili che la vita possa riservare. A soli 19 anni, Berkin ha dovuto affrontare una dura battaglia contro un cancro alle ossa, che lo ha costretto a subire l’amputazione della gamba sinistra.

Berkin ha sempre nutrito un sogno: giocare a calcio per il suo club, l’Union Berlino, dove è cresciuto e ha fatto parte delle giovanili fin da bambino. Il suo amore per il calcio e l’impegno mostrato sul campo lo avevano portato a intraprendere una carriera promettente, che sembrava destinata a sbocciare.

Tuttavia, la diagnosi di cancro ha spezzato bruscamente questa prospettiva, ma Berkin non si è mai arreso e ha intrapreso la sua partita più importante. Dopo un ciclo di chemioterapia, che purtroppo non ha avuto successo, è stata però necessaria l’amputazione come ultima risorsa per salvarlo.

Il gesto di Bonucci per Berkin

È in questo contesto così difficile che il mondo del calcio ha mostrato un’immensa solidarietà e la sua parte più bella. L’Union Berlino ha infatti prontamente avviato una campagna di crowdfunding per aiutare Berkin e la sua famiglia, sottolineando come i genitori non possano più lavorare a causa delle esigenze di cura del giovane.

La raccolta fondi ha un obiettivo ambizioso di 2 milioni di euro, necessari per fornire a Berkin un ambiente di vita accessibile e per affrontare le spese mediche e riabilitative. Un gesto di grande generosità è arrivato da Leonardo Bonucci, ex difensore in forza a Juve e Milan, che ha deciso di donare 10.000 euro alla causa di Berkin.

I due si conoscono personalmente, dato che sono stati compagni di squadra. Anche se Bonucci ha trascorso solo sei mesi all’Union Berlino, ha dimostrato di avere un cuore d’oro, non dimenticando i legami umani che si creano nel mondo del calcio. La sua donazione è stata la più generosa finora e ha attirato l’attenzione dei media tedeschi ancor di più sul Gofundme aperto per Berkin.

La generosità di Bonucci è un esempio di come lo sport possa unire le persone, soprattutto nei momenti più bui. La campagna di raccolta fondi ha già riscosso un grande successo, con oltre 236.000 euro raccolti fino ad oggi, ma la strada per il recupero e la stabilità di Berkin è ancora lunga. Ogni donazione, ogni gesto di supporto conta, per permettere a Berkin di ottenere le migliori cure possibili.

Berkin braucht uns, Unioner ❤️‍🩹 Berkin Arslanogullari kämpft aktuell gegen Knochenkrebs – hier könnt ihr ihn und seine Familie unterstützen.#fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 16, 2024

