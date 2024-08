Perché la pista di atletica delle Olimpiadi di Parigi è viola? Ha un ingrediente segreto

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, la pista di atletica presenta una colorazione viola innovativa e sostenibile: costruita con gusci di molluschi riciclati, promuove un'alternativa ecologica alla tradizionale estrazione del carbonato di calcio

Per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’atletica leggera non si correrà su una tradizionale pista rossa, ma su un sorprendente tracciato viola. Questa scelta cromatica è stata fatta principalmente per ragioni estetiche, armonizzandosi con la palette dei luoghi di competizione di quest’anno, che comprende viola, blu e verde. Il design della pista presenta in realtà tre colori distinti: lavanda per la pista stessa, un viola più scuro per le aree di servizio e grigio per le curve esterne alle estremità.

Ad ogni modo, questo cambio di colore, oltre ad essere esteticamente audace, nasconde una storia di innovazione e sostenibilità: la pista è infatti realizzata con gusci di molluschi riciclati. Scopri come la creatività e l’ecologia si incontrano in un progetto che promette di rivoluzionare i materiali sportivi e ridurre l’impatto ambientale dei grandi eventi.

Un’alternativa ecologica alla tradizionale estrazione del carbonato di calcio

Questa non è l’unica caratteristica unica della nuova pista. È realizzata utilizzando gusci riciclati provenienti dall’industria della pesca. Il design della pista è il frutto della collaborazione tra Mondo, l’azienda responsabile della sua costruzione, e Nieddittas, una cooperativa di pesca italiana. I gusci di molluschi bivalvi, come quelli delle cozze e delle vongole, sono stati raccolti dal Mar Mediterraneo. Questi gusci, normalmente scartati come rifiuti, hanno fornito questa volta una fonte sostenibile di carbonato di calcio, ideale per costruire pavimentazioni resistenti come le piste da corsa.

La creazione delle pavimentazioni per piste da corsa tradizionalmente comporta l’estrazione del carbonato di calcio, un processo che genera significative emissioni di carbonio e rifiuti. Al contrario, l’utilizzo di carbonato di calcio biogenico derivato dai gusci di molluschi offre un’alternativa ecologica. Questo approccio non solo riduce l’impatto ambientale, ma rappresenta anche un passo avanti verso una maggiore sostenibilità nei grandi eventi sportivi.

Fonte: Nieddittas

