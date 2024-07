Per la prima volta nella storia, alle Olimpiadi più atlete donne rispetto agli uomini per la Colombia (con il calcio femminile in primo piano)

Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, la delegazione colombiana sarà composta da un numero maggiore di atlete rispetto agli atleti uomini. Questo cambiamento significativo riflette il crescente ruolo delle donne nello sport del paese e segna una pietra miliare per la Colombia nella competizione olimpica.

Con 52 donne e 37 uomini, la squadra colombiana di Parigi 2024 sarà composta da 89 atleti in totale, dei quali 34 sono donne impegnate in sport individuali, un record assoluto. Il calcio femminile, unico sport di squadra qualificato dalla Colombia per le Olimpiadi, avrà un ruolo di primo piano.

La squadra, che include giocatrici di spicco come Linda Caicedo, Mayra Ramírez e Leicy Santos, punterà a conquistare la medaglia d’oro in questa edizione dei Giochi. Senza contare le 18 calciatrici, la Colombia sarà presente in 71 eventi individuali, con una rappresentanza significativa di atlete in discipline come il ciclismo, nuoto, atletica, tiro con l’arco, sollevamento pesi, lotta e ginnastica.

Ci sarà il debutto di Saray Villegas nella BMX Freestyle

Un aspetto particolarmente innovativo di questa edizione sarà il debutto di Saray Villegas nella BMX Freestyle, una prima storica per la Colombia. Villegas, riconosciuta come una delle migliori atlete di questa disciplina, rappresenterà il paese con orgoglio e darà nuova visibilità alla BMX Freestyle a livello olimpico.

Il Comitato Olimpico Colombiano spera che questa maggiore rappresentanza femminile contribuisca a migliorare il numero complessivo di medaglie conquistate, incrementando l’attuale conteggio di 34 medaglie (5 d’oro, 13 d’argento e 16 di bronzo) ottenute nei Giochi Olimpici fino ad oggi. Con un mix di esperti e giovani talenti, la Colombia è pronta a brillare a Parigi, con le atlete finalmente pronte a guidare il Paese verso nuovi successi.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: