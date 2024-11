Pedalare in casa: le migliori app per divertirsi su rulli e cyclette

In un mondo dove il tempo sembra scorrere a un ritmo sempre più frenetico, dedicarsi a un’attività sportiva può sembrare un lusso riservato a pochi. Eppure, pedalare in casa sui rulli, sfruttando le applicazioni giuste, è oggi possibile: si tratta di un'alternativa credibile alla bicicletta, un modo intelligente ed accessibile per restare attivi, anche quando l'agenda straborda di impegni.

Utili durante i mesi più freddi, oppure in condizioni meteo avverse, le applicazioni di ciclismo indoor possono trasformare ogni sessione di allenamento in un’avventura digitale, con un livello di coinvolgimento sempre più alto, grazie a percorsi realistici, sfide coinvolgenti e comunità globali con cui connettersi. Vediamo le migliori.

Zwift: la piattaforma per pedalare in mondi virtuali

Probabilmente la piattaforma più famosa ed utilizzata nel mondo del ciclismo indoor, Zwift è un autentico mondo virtuale che mette a disposizione percorsi esotici ed itinerari che vanno dalle vette di Alpe d’Huez alle strade di una surreale Watopia. Immaginate di trovarvi in compagnia di altri ciclisti provenienti da ogni angolo del globo, immersi in sfide multiplayer che rendono l’allenamento un’esperienza di gruppo. Uno dei punti forti di Zwift è la possibilità di guadagnare “punti esperienza” che consentono di sbloccare nuove attrezzature e kit per il proprio avatar, rendendo ogni pedalata una vera e propria sessione di gioco. Oltre al divertimento, l’app mantiene una connessione con la realtà, visto che si possono sincronizzare i risultati ottenuti con Strava, uno strumento ormai irrinunciabile per chiunque voglia monitorare le proprie prestazioni. Da non dimenticare che Zwift ha sviluppato un sistema hardware proprietario, disponibile nel suo negozio online, che comprende attrezzature e accessori specifici per i suoi utenti più fedeli. L’abbonamento mensile costa 19,99 €, ma si può provare gratuitamente per due settimane, un incentivo perfetto per esplorare le sue meraviglie virtuali senza impegno. La trovate presso Zwift.com.

Tacx Training: app per allenamenti su rulli smart

Tacx Training è l’applicazione dedicata agli allenamenti su rulli smart Tacx. La versione gratuita permette di accedere a video demo e di regolare resistenza e pendenza del rullo, mentre con la versione Premium avremo molte più possibilità: video in HD delle salite e Classiche più celebri, allenamenti giornalieri personalizzabili e piani strutturati per ogni livello di preparazione. È possibile inserire la propria FTP o calcolarla tramite un test, oltre a importare tracce GPS delle uscite outdoor per replicare le esperienze all’aperto. Facile e intuitiva, Tacx Training viene considerata da molti utenti più semplice da usare rispetto a Zwift. Il costo del Premium è di 9,99 euro al mese o 99,99 l’anno, con una prova gratuita di qualche giorno ed un mese gratis con l’acquisto di uno smart trainer Tacx. Maggiori info su garmin.com.

TrainerRoad: il metodo scientifico dell’allenamento

TrainerRoad è la scelta ideale per i ciclisti che ricercano un supporto scientifico per migliorare le proprie prestazioni. L’app si distingue per un approccio basato su dati precisi, che monitorano la cronologia degli allenamenti, e che possono ideare dei piani personalizzati che si adattano alla condizione fisica e agli obiettivi di ciascun utente. La sua tecnologia consente di sincronizzare le attività su altre app, come Zwift, e di includere le sessioni all’aperto, offrendo un’analisi complessiva e personalizzata. TrainerRoad si può utilizzare anche all’esterno, sincronizzando l’allenamento con dispositivi come Garmin e Wahoo, aspetto che farà la felicità degli sportivi multidisciplinari: sarà possibile integrare in modo armonioso nuoto, corsa ed altre attività, ottimizzando la propria preparazione. TrainerRoad è un’opzione decisamente consigliata per chi ha una visione a lungo termine e cerca risultati misurabili nel proprio percorso atletico. La trovate al seguente indirizzo trainerroad.com.

BKOOL: per chi cerca il realismo nelle proprie sessioni

BKOOL è per gli appassionati di ciclismo che desiderano vivere un’esperienza il più realistica possibile. Qui non ci sono avatar cartooneschi o ambientazioni di fantasia: BKOOL permette di immergersi in percorsi veri e propri, trasportando l’utente su strade famose, passi di montagna ed itinerari che spaziano dalle colline più impegnative alle strade meno battute. L’app è dotata di video ad alta risoluzione ed una modalità 3D, che trasforma ogni percorso in un’esperienza visiva senza precedenti. Con il suo Video Route Editor, l’app consente di caricare i propri percorsi e rendere in questo modo l’allenamento completamente personalizzabile

Per chi cerca una spinta motivazionale in più, BKOOL garantisce anche l’opportunità di pedalare virtualmente al fianco di celebrità del ciclismo come Alberto Contador e Chris Froome: durante le Group Ride, eventi esclusivi organizzati sulla piattaforma, gli utenti possono sfidare questi campioni e interagire con loro in diretta su Instagram, un’esperienza che aggiunge autenticità e adrenalina alle proprie sessioni. Potete trovarla qui BKOOL.com.

TrainerDay: l’essenza dell’allenamento flessibile

TrainerDay si distingue per la semplicità e la varietà che offre, con una versione gratuita che non rinuncia alla qualità. Con oltre 30.000 sessioni scaricabili e personalizzabili, TrainerDay è perfetto per chi cerca flessibilità senza rinunciare a un’ampia gamma di alternative. Uno dei punti forti di TrainerDay è la rapidità del suo creatore di allenamenti, che consente di sviluppare sessioni su misura in pochi clic, mentre la possibilità di accedere a più di 100 piani di ciclismo preimpostati rende TrainerDay una risorsa versatile per atleti di ogni livello.

Il suo creatore di allenamenti è uno dei più veloci in circolazione, fattispecie che permette di modificare il piano di allenamento con pochi passaggi, adattandolo perfettamente alle esigenze e agli obiettivi dell’utente. La trovate qui trainerday.com.

Rouvy: tra realtà aumentata e percorsi da sogno

Rouvy si è guadagnata un posto speciale nel cuore degli appassionati grazie alla combinazione tra video realistici ed avatar in 3D, per offrire un’esperienza immersiva ed unica. Con oltre 3000 percorsi, che includono video geolocalizzati e riprese sincronizzate con ambientazioni reali, pedalare su Rouvy diventa un viaggio alla scoperta delle bellezze del globo. Inoltre, potrete vivere le simulazioni di eventi come il Tour de France, il tutto reso più coinvolgente dagli algoritmi di realtà aumentata.

Grazie alla varietà di allenamenti offerti, Rouvy permette di scegliere dei semplici, percorsi che divertono, quindi potete utilizzarla come semplice passatempo, oppure percorsi più impegnativi, tarati sugli obiettivi di performance individuali. La trovate presso rouvy.com.

