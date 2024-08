Paralimpiadi, pioggia di medaglie nella prima giornata: immensi Carlotta Gilli e Francesco Bocciardo con i loro due ori

Nove medaglie, due d’oro e ben otto dal nuoto: spiccano Carlotta Gilli e Francesco Bocciardo. Il bilancio di questa prima giornata di Paralimpiadi ci fa gioire

La prima giornata delle Paralimpiadi di Parigi 2024 è stata un trionfo per l’Italia, con un totale di nove medaglie, tra cui due d’oro, di cui ben otto conquistate nel nuoto. La squadra azzurra ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza in questa disciplina, iniziando i Giochi con un dominio assoluto.

Il primo ad aprire le danze è stato Lorenzo Bernard, in tandem con Davide Plebani, che ha vinto il bronzo nell’inseguimento individuale 4000 metri B di ciclismo portandosi a casa la medaglia numero 600 di sempre alle Paralimpiadi per gli azzurri.

Da lì in poi spazio al nuoto ed è arrivata una pioggia di medaglie. Grandissime le prestazioni di Carlotta Gilli e Francesco Bocciardo che in pochi minuti hanno portato a casa due splendidi ori. Gilli ha vinto nei 100 metri farfalla S13, replicando il successo ottenuto a Tokyo. Con un tempo di 1:03.27, ha superato la statunitense Grace Nuhfer e l’uzbeka Muslima Odilova.

A seguire Francesco Bocciardo si è aggiudicato l’oro nei 200 metri stile libero S5, segnando un nuovo record paralimpico con un tempo di 2:25.99. Questo è il suo terzo oro consecutivo su questa distanza, avendo già vinto nelle edizioni precedenti a Rio e Tokyo.

Siamo terzi nel medagliere

Ma come detto il nuoto italiano ha visto anche altre prestazioni straordinarie. Simone Barlaam ha conquistato la medaglia d’argento nei 400 metri stile libero S9, sfiorando l’oro, che è andato al francese Ugo Didier. Nella stessa gara, ma nella categoria femminile, Vittoria Bianco ha vinto il bronzo, con una gara intelligente che l’ha portata a chiudere in 4:47.55.

Francesco Bettella ha aggiunto un altro bronzo al bottino azzurro nei 100 metri dorso S1, seguito da Angela Procida, che ha ottenuto un bronzo nella stessa specialità, ma nella categoria S2. Efrem Morelli ha brillato nei 50 metri rana SB3, conquistando un argento con un tempo di 49.41, dietro solo al giapponese Takayuki Suzuki. Infine Monica Boggioni ha aggiunto un altro bronzo, nei 200 metri stile libero S5.

Insomma, come prima giornata di Giochi Paralimpici non possiamo che gioire tanto che siamo terzi nel medagliere alle spalle della Cina (con 4 ori e un argento) e della Gran Bretagna (2 ori, 3 argenti e 1 bronzo). Quanto alle medaglie totali, però, il medagliere ci sorride perché stacchiamo nettamente le prime due con 2 ori, 2 argenti e 5 bronzi e in quello del nuoto siamo primi in assoluto. Oggi ci aspettano tante altre finali con molti atleti che torneranno in vasca e siamo certi che ci stupiranno e ci faranno gioire di nuovo.

