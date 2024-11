151 paracadutisti in volo contemporaneamente: battuto il record mondiale con un lancio da brivido

Théo Barré ha conquistato un nuovo record mondiale nel paracadutismo a squadre unendosi ad altre 150 persone che si sono lanciate contemporaneamente da 7 diversi aerei

Il giovane paracadutista francese Théo Barré ha recentemente fatto parlare di sé a livello internazionale, conquistando un nuovo record mondiale nel paracadutismo a squadre negli Stati Uniti. Originario di Saint-Florentin, nell’Yonne, il ventiduenne si è unito ad altri 150 paracadutisti per un’impresa impressionante nel cielo dell’Arizona che si è svolta lo scorso 6 novembre.

Coordinati in una coreografia mozzafiato, i paracadutisti si sono lanciati contemporaneamente da sette diversi aerei, per poi unirsi in volo e formare figure stabilite, il tutto senza un contatto diretto al momento del salto, caratteristica che rende questa disciplina, nota come volo relativo, particolarmente complessa e spettacolare.

Barré, appassionato di volo e paracadutismo fin da giovanissimo, è già detentore del record francese di lancio a squadre. In Arizona ha affrontato una sfida fisica e mentale notevole: a 5.500 metri di altitudine, con un livello di ossigeno ridotto, è fondamentale mantenere il controllo sulla respirazione per non affaticarsi durante il salto. Questo ha reso la preparazione ancora più intensa, con Barré e i suoi compagni che hanno perfezionato ogni movimento per garantire il successo dell’impresa.

Tutti i paracadutisti dovevano rispettare le figure concordate

L’organizzazione di questo evento mondiale richiedeva precisione assoluta. Ogni paracadutista ha svolto il proprio ruolo con estrema cura, perché bastava che anche una sola persona non rispettasse la posizione prevista per far fallire il tentativo di record.

Dopo il salto, un giudice ha analizzato le immagini video per verificare che tutti i 151 paracadutisti avessero effettivamente rispettato le figure concordate. Solo allora Barré e il suo team hanno potuto festeggiare il successo.

Barré ha raccontato come questo record sia un sogno che si realizza, frutto di anni di preparazione e passione per il paracadutismo. La madre di Théo, che ha pianto di gioia alla notizia, ha condiviso il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto. Anche lei è appassionata di paracadutismo e ha contribuito a trasmettere al figlio l’amore per questo sport.

Con più di 600 salti alle spalle e una formazione solida nel volo, Barré è un esempio di come ci si possa sempre spingere oltre i propri limiti per raggiungere nuovi traguardi. E ora non ci resta che aspettare per capire quale sarà il prossimo record da conquistare.

