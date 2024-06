Straordinaria Paola Egonu! Impressionante record di velocità: la sua schiacciata raggiunge i 116 km/h (battendo il suo stesso primato)

Paola Egonu stabilisce un nuovo record mondiale: il suo attacco contro il Brasile ha raggiunto la velocità di 116 km/h. Il primato precedente era di 112,7 km/h e apparteneva alla stessa Egonu

Paola Egonu non finisce mai di stupirci. Ha infatti stabilito un nuovo record mondiale nel volley femminile, confermandosi una delle atlete più potenti e talentuose del panorama internazionale. Durante il match di Nations League tra Italia e Brasile, Egonu ha messo a segno un attacco fulminante che ha raggiunto l’impressionante velocità di 116 km/h.

Questo incredibile risultato è stato ottenuto sul punteggio di 12-12 del terzo set, quando l’opposta azzurra ha sferrato una diagonale profonda che ha lasciato senza scampo la difesa brasiliana. Nonostante la sconfitta al tie-break contro il Brasile dopo che l’Italia sembrava lanciata verso la sesta vittoria consecutiva nel torneo prima di commettere qualche errore di troppo al servizio, la prestazione di Egonu è stata straordinaria.

Ha realizzato 29 punti, inclusi 3 muri e 1 ace (43,8% in attacco), dimostrando ancora una volta la sua capacità di fare la differenza in campo. Questo nuovo primato supera il precedente record di 112,7 km/h (che apparteneva alla stessa Paola), stabilito nella finale della Nations League 2022, sempre contro il Brasile. Allora l’Italia vinse 3-0, con Egonu protagonista di un attacco altrettanto devastante.

Non è l’unico record che detiene Paola Egonu

Il record di velocità di Egonu non è solo un dato tecnico, ma rappresenta la sua straordinaria abilità e il duro lavoro che ha dedicato alla sua carriera. La sua capacità di generare una tale potenza in attacco è frutto di anni di allenamento e dedizione, caratteristiche che la rendono un punto di riferimento nel volley mondiale.

Egonu, originaria di Cittadella, continua a superare se stessa e a fissare nuovi standard nel gioco. A livello di club, Egonu milita nella Vero Volley Milano e ha collezionato numerosi successi, tra cui il record di punti in una singola partita della Serie A: 47 punti durante Conegliano-Novara, gara-1 della finale scudetto del 2020. In questa speciale classifica, Egonu detiene anche il secondo e il terzo posto, con 46 e 44 punti rispettivamente.

Il contributo di Paola Egonu va oltre i numeri e i record. La sua presenza in campo è fonte di ispirazione per le giovani generazioni di pallavoliste e un motivo di orgoglio per il volley italiano. Con la sua recente impresa, Egonu ha dimostrato ancora una volta di essere una delle giocatrici più straordinarie del volley contemporaneo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: