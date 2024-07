Olimpiadi di Parigi 2024, ti spiego cos’è il “tubo” che regalano agli atleti quando salgono sul podio (non lo immaginerai mai)

Agli atleti che ricevono le medaglie viene donato anche un “tubo” di cartone con all’interno il poster ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024

Che cos’è il tubo che tengono in mano gli atleti quando salgono sul podio? Le Olimpiadi di Parigi 2024 non solo stanno mettendo in luce i nostri straordinari atleti, ma stanno suscitando grande curiosità visti i tanti azzurri che stanno salendo sul podio. In molti si stanno chiedendo cosa siano quegli strani omaggi che ricevono il primo, secondo e terzo classificato.

Accanto alle medaglie olimpiche, che incorporano un pezzetto di Tour Eiffel, gli atleti che vincono le medaglie hanno infatti ricevuto un particolare regalo: un tubo di cartone, che ha lasciato perplessi gli spettatori a chiedersi cosa si cela realmente all’interno di questo enigmatico cilindro?

Il tubo, che in realtà è un parallelepipedo dal design elegante, contiene il poster ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Questo poster, creato dal designer parigino di origini italiane Ugo Gattoni, rappresenta una fusione di arte e simbolismo olimpico. Gattoni, noto per il suo stile surrealista, ha realizzato un’opera che riflette la vibrante atmosfera olimpica e la ricca cultura della capitale francese.

C’è anche Bravo, il pupazzetto mascotte dei Giochi di Parigi

Il poster è stato concepito come una cartina animata della città, dove si intrecciano monumenti iconici di Parigi come la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe e il Pont Alexandre III. Al centro dell’opera si staglia un tuffatore che si immerge nel cuore della città olimpica, rappresentando simbolicamente l’essenza e l’energia dei Giochi.

Questa rappresentazione visiva cattura non solo lo spirito della competizione, ma anche la bellezza architettonica e culturale di Parigi. Accanto al poster, gli atleti hanno ricevuto anche un pupazzetto mascotte dell’evento, chiamato Bravo.

Questo simpatico gadget viene distribuito in tre versioni, ognuna delle quali è decorata con il logo della medaglia ricevuta dall’atleta, rendendo ogni pezzo unico e personalizzato. Inoltre per immortalare i momenti di gloria sul podio viene consegnato agli atleti anche uno smartphone per scattarsi un selfie ricordo e catturare questo momento per sempre.

